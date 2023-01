Velma, il trailer ufficiale dello spin-off di Scooby Doo: scoprite la serie animata per adulti targata HBO Max

Velma Dinkley è qui, ed è pronta a raccontarci la sua storia nella serie animata per adulti di HBO Max; ma prima, guardiamo insieme il trailer ufficiale dello show spin-off di Scooby Doo.

È finalmente arrivato il trailer ufficiale di Velma, lo spin-off di Scooby-Doo realizzato per un pubblico adulto dalla piattaforma streaming HBO Max.

"Il mio nome è Velma Dinkley, e questa è la mia storia" sentiamo dire nel trailer alla doppiatrice scelta per portare nuovamente sullo schermo uno degli storici protagonisti delle avventure di Scooby-Doo, questa volta nella sua adolescenza: l'attrice e produttrice Mindy Kaling.

"Velma è una serie comica per adulti che racconta l'origin story di Velma Dinkley, il sempre troppo poco apprezzato cervello della Scooby-Doo Mystery Inc.. Questa versione originale e piena d'umorismo ci mostrerà il vivace passato di una delle più amate investigatrici d'America" si legge poi nella descrizione ufficiale della serie, che ricordiamo in America farà il suo debutto il 12 gennaio su HBO Max.

Velma, svelata la data di uscita dello spin-off di Scooby-Doo

Nello show, oltre a Velma, rivedremo anche altri volti noti, come Shaggy (Sam Richardson), Fred (Glenn Howerton) e Daphne (Constance Wu), ma anche tanti nuovi personaggi... Cosa combineranno Velma e i suoi compagni, e perché c'è qualcuno letteralmente senza cervello nel trailer?

Lo scopriremo solo prossimamente, con l'arrivo di Velma in tv.