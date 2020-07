Scooby-Doo: Velma è gay nella serie animata Mystery Incorporated, la conferma del produttore

Velma Dinkley, uno dei personaggi più amati di Scooby-Doo, è omosessuale, almeno nella versione più recente del racconto proposta negli episodi di Mystery Incorporated.

La conferma è emersa da un intervento del produttore Tony Cervone in occasione dei commenti relativi a un'immagine in cui si sottolinea come Velma e Marcie Fleach stiano vivendo una relazione.

Rispondendo a chi aveva fatto notare che Velma nello show Scooby-Doo! Mystery Incorporated ha una storia d'amore con Shaggy, Tony Cervone, ha voluto definitivamente chiarire: "L'ho già detto in precedeza, ma Velma in Mystery Incorporated non è bisessuale, è gay. Abbiamo sempre pianificato che Velma si comportasse un po' stranamente mentre sta frequentando Shaggy perché quel rapporto era sbagliato per lei e aveva dei problemi non ammessi sul perché. Ci sono indizi sui motivi in quell'episodio con la sirena e se seguite l'intero arco narrativo di Marcie sembra chiaro, nel modo in cui potevamo esserlo dieci anni fa".

Cervone ha quindi aggiunto: "Non penso che Marcie e Velma abbiano avuto il tempo di affrontare i propri sentimenti durante la narrazione principale, ma sono una coppia. Può non piacervi, ma era la nostra intenzione".

La serie è andata in onda negli Stati Uniti dal 2010 al 2013 e il chiarimento è stato pubblicato online dopo che Tony Cervone ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostravano Marcie e Velma insieme.

Il produttore ha sottolineato: "Ovviamente non rappresenta ogni versione di Velma Dinkley, ma sono una delle persone responsabili di questa. Abbiamo reso chiare, nei limiti di quanto era possibile, le nostre intenzioni dieci anni fa. La maggior parte dei fan l'ha capito. Per chi non lo avesse fatto, vi suggerisco di guardare più attentamente. Non c'è alcuna novità qui".