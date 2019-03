Vanoni a Venier: "Sei una zoc...a!", a Domenica In insulti tra amiche

Marica Lancellotti

Ornella Vanoni a ruota libera nel salotto di Mara Venier a Domenica In, se possibile ancor più che a Sanremo durante lo sketch con Virginia Raffaele, che viene ancora ricordato come il momento più divertente dell'ultimo Festival.

La cantante e attrice milanese è stata ospite, ieri, nel contenitore domenicale di Rai1, facendo non solo un ingresso a sorpresa ballando sulle note di un pezzo caraibico, ma sfoggiando la sua solita dose di aneddoti e, soprattutto di impertinenza. Come quando, parlando dell'amico scomparso Franco Califano, ha voluto anzitutto smentire il flirt di cui si è parlato per anni: "Non abbiamo mai fatto l'amore io e Califano! Eravamo amici! [...] Eravamo entrambi della Vergine, io poi sono Vergine con ascendente Vergine e quando c'è Venere nella Vergine è una sfiga che non ti racconto. Pensa come sono messa". Mara Venier ha avuto a quel punto la disgraziata idea di chiedere se comunque non le sarebbe piaciuto avere "qualcosa di più" con Califano: "Se mi sarebbe piaciuto? Ma che domanda è? La dovevo dare a tutti?! E tu Mara gliel'avresti data?" ha ribattuto la Vanoni. Incalzata, Mara non ha propriamente risposto ma solo fatto cenno di sì con la testa, è proprio lì che esplosa la Vanoni con un "insulto": "Ah sì? Certo che sì, zoc...a!".

Inutile dire che la frase di Ornella Vanoni ha fatto immediatamente in giro del web, almeno quanto l'immagine del suo bacio, sul palco di Sanremo, a Patty Pravo. In proposito la cantante ha dichiarato: "Bacio le amiche, anzi è lo sfioramento delle labbra. E' tenero, carino, ma la cosa più bella che esista è l'abbraccio. In cosa credo? Nell'amicizia, 4-5 amiche vere ce l'ho. Le coltivo tutti i giorni anche con una telefonata veloce. L'amicizia deve essere sincera, è giusto dare consigli e fare critiche, ma che siano costruttive e non distruttive. Con Patty non eravamo amiche, lo siamo diventate negli ultimi due anni".

