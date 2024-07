Mahmood spiazzato dall'outing di Ornella Vanoni: svelati dettagli inediti sulla sua vita privata

La cantante in un'intervista è stata protagonista di una gaffe: ha svelato dettagli privati della vita del giovane collega che non ha mai parlato dell'identità dei suoi partner, passati o attuali.

In un recente episodio del podcast 2046, condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Ornella Vanoni ha fatto una rivelazione inaspettata riguardo alla vita privata di Mahmood. Ospite insieme a Fabio Fazio, la celebre cantante ha discusso delle sue amicizie nel mondo della musica, compresa quella con Mahmood, con cui ha collaborato in passato.

L'outing involontario di Ornella Vanoni a Mahmood

L'artista, che quest'anno abbiamo visto ospite fissa del programma Che Tempo che Fa?, ha raccontato di aver visitato la casa del cantautore milanese e di aver mangiato lì. Quando le è stato chiesto se fosse stato il vincitore di due edizioni di Sanremo a cucinare, lei ha risposto: "No, ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino". Con questa dichiarazione, la cantante ha inavvertitamente svelato dettagli sulla vita sentimentale di Mahmood, che fino ad ora era rimasta molto riservata.

Questa non è la prima volta che si discute della sessualità del cantante di 'Soldi'. Già a febbraio, durante il programma 'Che Sarà', Roberto D'Agostino e il giornalista Peter Gomez avevano dichiarato esplicitamente che Mahmood e Marco Mengoni sono gay. Come è noto i diretti interessati non hanno mai parlato apertamente del loro orientamento.

Noah Oliveira è il presunto fidanzato di Mahmood

Il sito Gay.it ha recentemente riportato che il presunto fidanzato di Mahmood sarebbe Noah Olivera, un modello che lavora tra Germania e Inghilterra. Le voci su una relazione tra i due erano iniziate a circolare lo scorso San Valentino, quando entrambi avevano pubblicato su Instagram la foto dello stesso dolcetto.

Una Vita Privata Protetta

L'artista di 'Tuta gold', nonostante la notorietà, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. In diverse occasioni, ha espresso il suo desiderio di non etichettare la propria sessualità, spiegando: "La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Specificare significa già creare una distinzione. L'idea stessa del coming out è un passo indietro, presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali".

Al momento, l'interessato non ha commentato le dichiarazioni della collega. Non è chiaro quale sia il suo stato sentimentale attuale, poiché qualche mese fa si era dichiarato single e confuso riguardo all'amore In una recente intervista Mahmood aveva raccontato dell'ex, di cui non ha rivelato il nome, con cui ha avuto una storia d'amore durata 5 anni.

"Ho questə ex con cui ho avuto una relazione più lunga per cinque anni. Adesso siamo amici, ma ho scritto questa canzone che era sincera al 100%". Il cantante ha fatto riferimento a un punto specifico del brano: "C'è una parte in cui dico: 'Più che far parte di una threesome, mi piacerebbe avere dei fiori'. Capisco che a volte l'altra persona possa sentirsi attaccata perché certe cose devono rimanere private. Ma se censurassi quella storia, perderei l'opportunità di entrare in contatto con le persone".