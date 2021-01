Vanessa Kirby difende Tom Cruise dopo la sua sfuriata: "Essere al sicuro è l'importante"

La co-protagonista di Mission: Impossible 7, Vanessa Kirby, ha cercato di spiegare la sfuriata di Tom Cruise, dicendo che secondo lei l'attore voleva far capire che con il Covid-19 non si scherza.

L'attrice Vanessa Kirby ha detto la sua in merito a Tom Cruise, con cui condivide il set di Mission: Impossible 7. Secondo quanto ha dichiarato Kirby, con la sua sfuriata, l'attore voleva lanciare un messaggio importante: col Covid-19 non si scherza.

Si è alzato un polverone quando il Sun ha diffuso un audio in cui si sente Tom Cruise che urla contro la crew di Mission: Impossible 7. Secondo Tom Cruise alcuni membri del team di produzione hanno violato i protocolli di sicurezza del COVID-19 e per questo Cruise si sarebbe infuriato, minacciando di licenziarli. La co-protagonista del film, Vanessa Kirby, ha recentemente parlato della sfuriata, cercando di spiegare anche la frase di Cruise: "Stiamo creando migliaia di posti di lavoro, figli di puttana. Non voglio vedere niente di simile mai più!"

"Penso che quello che volesse dire Tom fosse di essere più attenti", ha detto l'attrice. Sua sorella è tra l'altro assistente del regista nel film. "Per me, vedere mia sorella che andava sul campo e ogni giorno riusciva a tornare a casa dal lavoro sana e salva, è stato un sollievo. L'intera industria cinematografica è stata chiusa: cinema, teatri, set cinematografici. Vederla lavorare e vedere che è riuscita a farlo, mi ha dato speranza".

Kirby non è ancora tornata sul set, ma ha detto che non vede l'ora di farlo, purché in sicurezza. "Penso che ricominceremo a lavorare la prossima settimana o qualcosa del genere", ha detto. Inoltre ha aggiunto che è entusiasta di poter girare le scene di stunt che hanno reso famoso il franchise: "Penso che dopo ogni film della serie, le acrobazie diventino sempre più rischiose e questa volta ci sono alcune scene davvero terrificanti... e ce ne sono ancora molte altre da filmare... Tutti noi non vediamo l'ora di tornare".

Al momento si parla di una possibile candidatura di Vanessa Kirby per alcuni premi, grazie alla sua interpretazione in Pieces of a Woman, film uscito su Netflix il 7 gennaio. Ma Kirby è finita anche sotto i riflettori recentemente per essere stata citata in giudizio: il suo co-protagonista Shia LaBeouf è stato citato per aggressione e violenza sessuale nei confronti della sua ex ragazza, la cantante FKA Twigs. "Sono con tutti i sopravvissuti agli abusi e rispetto il coraggio di chiunque dica la propria verità. Per quanto riguarda le notizie recenti, non posso commentare un caso legale in corso", ha dichiarato Kirby.