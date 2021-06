Vanessa Kirby nel cast del film The Son, diretto da Florian Zeller

Vanessa Kirby è entrata a far parte del cast del film The Son che sarà diretto da Florian Zeller, impegnato alla regia e come sceneggiatore.

L'attrice è reduce dal successo ottenuto con la serie The Crown e il film Pieces of a Woman, che le ha permesso di conquistare una nomination agli Oscar.

Pieces of a Woman: Vanessa Kirby durante una scena del film

Nel cast di The Son ci saranno, oltre Vanessa Kirby, anche Hugh Jackman e Laura Dern. Nel team della produzione del nuovo lungometraggio di Florian Zeller ci sono anche Iain Canning, Emile Sherman, Joanna Laurie e Christophe Spadone che aveva già collaborato con il filmmaker in occasione di The Father - Nulla è come sembra, progetto che ha conquistato l'Oscar come Miglior Sceneggiatura Non Originale e Miglior Attore Protagonista grazie all'interpretazione di Anthony Hopkins.

The Son è un adattamento, firmato da Zeller e Christopher Hampton, dell'omonimo spettacolo teatrale. Al centro della trama c'è Peter (Hugh Jackman), la cui vita con la compagna Beth (Vanessa Kirby) e il loro bambino, viene scossa dall'arrivo in scena della sua ex moglie Kate (Laura Dern) e il figlio teenager Nicholas.

Florian Zeller ha dichiarato: "Vanessa Kirby è per me un'attrice grandiosa: intensa, piena di inventiva e potente. Sono specialmente felice di condurla in questa avventura cinematica".