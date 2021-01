Vanessa Incontrada: lo spot Activia "gonfia" le polemiche: "La pancia piatta non è la tua"

Secondo gli utenti di Twitter, Vanessa Incontrada avrebbe peccato di incoerenza: per la pubblicità Activia ha mostrato una pancia piatta che a quanto pare non è la stessa dell'attrice spagnola.

Sui Social, alcuni fan hanno criticato Vanessa Incontrada in merito al suo spot per la linea yogurt di Activia: "Vanessa, la pancia piatta nello spot dello yogurt non è tua. Che fine ha fatto il body positive?"

"La perfezione non esiste. E a quanto pare nemmeno la coerenza": alcuni utenti su Twitter non hanno fatto a meno di notare una contraddizione da parte dell'attrice e conduttrice spagnola Vanessa Incontrada. Infatti, dopo aver tanto sponsorizzato la sua battaglia contro il bodyshaming, tanto che Vanessa si è messa fieramente a nudo (letteralmente) contro gli haters sulla copertina di Vanity Fair, a quanto pare avrebbe usato nello spot di Activia una controfigura per mostrare una pancia diversa dalla propria.

Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, cosa? Che vergogna c'è?", ha scritto un altro utente, criticando lo spot della marca di yogurt. Leggendo i commenti, è possibile intuire che gli utenti siano fortemente contrariati dal fatto che una donna dichiaratasi fiera del proprio corpo, mostri una pancia diversa dalla propria e per di più non combatta quei canoni estetici irrealistici che dominano le campagne pubblicitarie.

″È assolutamente impossibile non notare che le protagoniste dello spot siano 2: la Incontrada e la proprietaria della pancia inquadrata.", ha dichiarato un utente. Secondo le accuse su Twitter, Vanessa avrebbe contraddetto i messaggi che lei stessa avrebbe trasmesso.

″Vanessa cara, fai pace con te stessa, così confondi chi si batte contro il body shaming", ha scritto un altro utente. E così la conduttrice spagnola, agli occhi degli utenti, non è più la paladina del body positive e promotrice di un modello di bellezza che esce fuori dai canoni stereotipati.