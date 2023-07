Scomparsa con Vanessa Incontrada torna stasera su Rai 1: cast e trama degli episodi del 16 luglio

Stasera, 16 luglio, in prima serata su Rai 1, subito dopo Techetechetè, andranno in onda due nuovi episodi di Scomparsa. La fiction thriller, interpretata da Vanessa Incontrada, è stata trasmessa per la prima volta nel novembre del 2017. La serie è diretta da Fabrizio Costa e scritta da Peter Exacoustos e Maddalena Ravagli. Il progetto è composto da 12 puntate, che verranno trasmesse in sei serate. Di seguito troverai la trama e il cast degli episodi di questa sera.

Scomparsa: Trama

Nora Telese è una psichiatra che si è trasferita da poco, insieme alla figlia adolescente Camilla, a San Benedetto del Tronto. La loro vita sembra scorrere serenamente, soprattutto per la ragazza che ha trovato in Sonia, una compagna di liceo, un'amica unica e speciale.

La sera di un sabato di maggio quando le due ragazze si recano ad una festa e da quella sera le loro tracce si perdono. I loro telefonini sono irraggiungibili e sembrano essere scomparse nel nulla. La procura apre un fascicolo sulla loro vicenda, ad affrontare l'indagine è il Vice questore Giovanni Nemi, che si trova alle prese con un caso sempre più complesso.

Trama degli episodi di stasera 16 luglio

Episodio 5

Nora, senza pace per la scomparsa della figlia Camilla, va a Roma per incontrare Enrico, padre naturale della ragazza, che, peraltro, ignora di avere una figlia. Dopo sedici anni di silenzio la donna ha il coraggio di dirgli la verità.

Episodio 6

Giovanni lavora incessantemente alle indagini cercando di supportare Nora il più possibile. La polizia riesce, intanto, a ricostruire il percorso del SUV su cui sono salite Camilla e Sonia e le tracce conducono ad una villa nei boschi del Conero.

Scomparsa: Interpreti e personaggi