Fosca Innocenti 2, trama e anticipazioni della quarta puntata stasera su Canale 5:

La quarta puntata di Fosca Innocenti 2 va in onda stasera in prima serata su Canale 5: la trama e le anticipazioni

Fosca Innocenti 2, torna stasera in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata. La serie ha come protagonista Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore di Arezzo che lavora in una questura composta quasi esclusivamente da donne esperte in indagini, analisi e gialli. Ecco la trama della quarta puntata e della stagione in corso.

Cosa Vedremo Stasera

Quarta Puntata - Il re dei profumi

Fosca e Cosimo, piu' uniti che mai, affrontano una sfida che ormai sembra persa: Lapo ha infatti trovato un acquirente per il casale. Nel frattempo, Fosca indaga sulla morte di un talentuoso esperto di profumi, ucciso durante un importante concorso. L'autopsia rivela la vera causa del decesso, grazie anche all'infallibile olfatto di Fosca che ha percepito una particolarita' sul luogo del delitto. Tra i finalisti del concorso due partecipanti, entrambi molto competitivi e critici nei confronti della vittima, potrebbero essere gli assassini. Il caso e' molto intricato e Fosca deve vagliare anche la posizione del padre adottivo del ragazzo: famoso esperto di profumi e creatore di indimenticabili essenze, l'uomo sembra avere un lato torbido da nascondere. Oltre gli impegni professionali, anche i componenti della squadra si trovano alla resa dei conti delle loro scelte sentimentali e personali.

Fosca Innocenti 2, terza puntata su Canale 5: la trama e le anticipazioni

Trama della seconda stagione

Proseguono le indagini del vicequestore di Arezzo, Fosca Innocenti, alle prese con crimini di provincia assieme alla sua squadra investigativa quasi tutta al femminile. Nella vita di Fosca non c'è solo il lavoro, ma anche l'amore per Cosimo, il fascinoso oste rubacuori, interpretato da Francesco Arca: un sentimento che verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, misurarsi con tanti colpi di scena e situazioni inaspettate. Immancabile la Giostra del Saracino, celebre rievocazione storica aretina che fa da cornice alla serie. Fosca ama galoppare tra i suoi girasoli sempre con il naso all'erta per trovare soluzioni ai diversi casi.

Fosca Innocenti 2, stasera su Canale 5: anticipazioni della puntata del 20 gennaio

Cast della serie:

Vanessa Incontrada, Giorgia Trasselli, Cecilia Dazzi, Claudio Bigagli, Francesco Arca, Irene Ferri, Desiree Noferini, Giovanni Scifoni, Sergio Mùniz, Caterina Signorini, Maria Chiara Centorami e Francesco Leone. Regia di Giulio Manfredonia.

Fosca Innocenti è disponibile in live streaming su Mediaset Infinity dove è possibile recuperare tutte le precedenti puntate.