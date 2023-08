Scomparsa con Vanessa Incontrada torna stasera su Rai 1: cast e trama degli episodi del 6 agosto

Rai 1 stasera propone, in prima serata, Scomparsa, la fiction thriller con Vanessa Incontrada: trama e cast dei due episodi di stasera.

Stasera, 6 agosto, in prima serata su Rai 1, subito dopo Techetechetè, saranno trasmessi due nuovi episodi di Scomparsa. La fiction thriller, interpretata da Vanessa Incontrada, ha debuttato per la prima volta nel novembre del 2017. La serie è diretta da Fabrizio Costa e scritta da Peter Exacoustos e Maddalena Ravagli. Il progetto è composto da 12 puntate che ci faranno compagnia per sei serate. Trama e cast degli episodi di questa sera.

Scomparsa: sinossi della serie

Nora Telese è una psichiatra che si è trasferita da poco, insieme alla figlia adolescente Camilla, a San Benedetto del Tronto. La loro vita sembra scorrere serenamente, soprattutto per la ragazza che ha trovato in Sonia, una compagna di liceo, un'amica unica e speciale.

La sera di un sabato di maggio le due ragazze si recano ad una festa e da quella sera le loro tracce si perdono. I loro telefonini sono irraggiungibili e sembrano essere scomparse nel nulla. La procura apre un fascicolo sulla loro vicenda, ad affrontare l'indagine è il Vice questore Giovanni Nemi, che si trova alle prese con un caso sempre più complesso.

Trama degli episodi di stasera 6 agosto

Episodio 9

Le indagini sulla scomparsa di Camilla e Sonia si concentrano su un SUV da cui è stata scaraventata a terra una giovane ragazza. Nora, nel frattempo, cerca di carpire più informazioni possibili dal sospettato numero uno.

Episodio 10

Finalmente si riesce a scoprire a chi era indirizzata l'ultima telefonata fatta da Camilla. Il nome riaccende la speranza nel cuore di Nora ma lascia Giovanni incredulo e sconvolto.

Scomparsa: Interpreti e personaggi