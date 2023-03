Vanessa Hudgens esplorerà l'eredità asiatica della sua famiglia in un documentario di viaggio

In un documentario sul suo viaggio nelle Filippine, dove è nata sua madre, Vanessa Hudgens si ritroverà a scoprire le sue origini asiatiche condividendo così parte della sua storia.

Vanessa Hudgens, attrice statunitense di origini asiatiche la cui carriera è decollata grazie ad High School Musical, girerà un documentario del suo viaggio nelle Filippine, il paese natale di sua madre.

Il progetto, come riportato da Variety, non ha attualmente un titolo e sarà girato a Palawan e Manila nel mese di marzo. Paul Soriano sarà regista, produttore e produttore esecutivo, ruolo quest'ultimo assegnato anche a Mark A. Victor di TEN17P. Nessun emittente o piattaforma legata al documentario è stata resa noto fino a questo momento.

Un nuovo progetto e una nuova sfida dunque per Vanessa Hudgens: cui documentario mostrerà il rapporto dell'attrice con la madre filippina, Gina, emigrata negli Stati Uniti, e quello con sua sorella Stella.

"Sento che la nostra è una storia in cui tante donne in tutto il mondo possono riconoscersi", ha affermato la Hudgens in una dichiarazione che annunciava il documentario. L'attrice ha aggiunto: "Più cose possiamo condividere, più possiamo sostenerci a vicenda".

"Siamo onorati di lavorare con Vanessa per questo progetto cinematografico. È incredibile che con tutto ciò che ha ottenuto nella vita, voglia scoprire le sue radici filippine e rendere omaggio al paese di sua madre. La speranza è che documentario questo apra le porte a molte altre collaborazioni", ha dichiarato Soriano in una nota.

Dopo High School Musical, Vanessa Hudgens ha ottenuto numerosi ruoli entrando anche nel cast del musical diretto da Lin-Manuel Miranda e candidato all'Oscar, Tick, Tick...Boom!. L'attrice è stata inoltre produttrice esecutiva e protagonista del film Un cavaliere per Natale e di tutte e tre le pellicole della saga Nei panni di una principessa.

Prossimamente sarà in French Girl e Bad Boys 4.