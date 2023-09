Fright Krewe: trailer per la prima serie horror di DreamWorks Animation

La serie d'animazione horror arriverà negli Stati Uniti in streaming sulle piattaforme Hulu e Peacock.

Online è stato diffuso il trailer ufficiale di Fright Krewe, ovvero la prima serie animata horror prodotta da DreamWorks Animation e che arriverà in streaming negli Stati Uniti sulle piattaforme digitali Hulu e Peacock a partire dal 2 ottobre prossimo.

Non si sa molto della serie, se non che sarà incentrata su un'antica profezia riguardante una regina voodoo. Fright Krewe sarà composta da dieci episodi e verrà trasmessa contemporaneamente su Hulu e Peacock e avrà come protagonista Grey DeLisle e un gruppo di altri importanti doppiatori.

Il trailer mostra chi sono i personaggi e cosa faranno, ma allo stesso tempo non svela troppo su Fright Krewe e offre ai fan solo alcuni spunti su ciò che accadrà.

Ecco la sinossi ufficiale: "Un'antica profezia e una regina Voodoo incaricano degli adolescenti disadattati di salvare New Orleans dalla più grande minaccia demoniaca che abbia mai affrontato in quasi due secoli. Ma, onestamente? Salvare il mondo potrebbe essere più facile che diventare amici".

Fright Crewe è stata creata da Eli Roth e James Frey e sarà prodotta da Shane Acker e Mitchell Smith.

La serie avrà come protagonisti Sydney Mikayla nel ruolo di Soleil, Tim Johnson Jr. nel ruolo di Maybe, Grace Lu nel ruolo di Missy, Chester Rushing nel ruolo di Stanley, Terrence Little Gardenhigh nel ruolo di Pat, Jacques Colimon nel ruolo di Belial.

Troveremo anche Vanessa Hudgens nel ruolo di Madison, Josh Richards nel ruolo di Nelson, X Mayo nel ruolo di Alma, Rob Paulsen nel ruolo di Lou Garou, David Kaye nel ruolo del sindaco Furst, JoNell Kennedy nel ruolo di Marie Laveau e Judy Le Claire, Mélanie Laurent nel ruolo di Fiona Bunrady, Chris Jai Alex nel ruolo di Otis Bunrady, Reggie Watkins nel ruolo di Paulie, Cherise Boothe nel ruolo di Ayida Weddo e Ayizan, Keston John nel ruolo di Papa Legba e Ogoun, Grey Delisle nel ruolo di Judith Le Claire e Krizia Bajos nel ruolo di Luciana Rodriguez.