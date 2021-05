Valley of the Gods con John Malkovich e Josh Harnett al cinema dal 3 giugno

L'uomo più ricco sulla terra, un giovane scrittore in crisi, un'ancestrale leggenda navajo: Valley of the Gods di Lech Majewski con John Malkovich e Josh Harnett arriverà al cinema dal 3 giugno.

L'uscita nelle sale italiane, posticipata a causa dell'emergenza sanitaria, è confermata: Valley of the Gods, il nuovo film scritto e diretto da Lech Majewski - il visionario autore de I Colori della Passione e Onirica - sarà distribuito al cinema dal 3 giugno da CG Entertainment in collaborazione con Lo Scrittoio.

Valley of the Gods: un primo piano di Josh Harnett

Con il due volte candidato al Premio Oscar John Malkovich, Josh Hartnett, Bérénice Marlohe e il protagonista di 2001 Odissea nello spazio Keir Dullea, Valley of the Gods si presenta come un'esperienza visiva ed emotiva inedita. Il maestro polacco torna ad affrontare con questa opera temi a lui cari come l'amore, la perdita, il sogno e ovviamente l'arte: "L'essenza dell'arte è il contrasto. Qui abbiamo un contrasto enorme tra sistemi di valori diversi: da un lato il mondo ancestrale dei Navajo, abitanti della Valle degli dei, e dall'altro quello del magnate Wes Tauros (John Malkovich), l'uomo più ricco del mondo". "Tutto ciò che accade lo vediamo attraverso gli occhi e le descrizioni di uno scrittore (Josh Hartnett). Non sappiamo se abbia rappresentato la pura realtà o se l'abbia piegata alla sua scrittura. Siamo nella mente dell'artista, e questa è l'idea alla base del film" dichiara Lech Majewski

Lech Majewski ha ricevuto il premio alla carriera al Lucca Film Festival-Europa Cinema 2020 e il premio speciale per la regia al 27th EnergaCAMERIMAGE 2019; VALLEY OF THE GODS ha vinto il premio come miglior film all'International Uranium Film Festival Berlin 2020 ed è stato selezionato in competizione al 53° Sitges Film Festival 2020 e al 44th Polish Film Festival 2019.

Questa la sinossi di Valley of the Gods: Wes Tauros (John Malkovich), l'uomo più ricco sulla terra e collezionista di arte, vive nascosto dal mondo in un misterioso palazzo, conservando un segreto che lo tormenta. John Ecas (Josh Hartnett), dopo una separazione traumatica dalla moglie, inizia a scrivere la biografia di Tauros e accetta un invito nella sua magione. La società del magnate, che estrae uranio, ha deciso di scavare anche nella Valle degli Dei, violando una terra sacra: secondo un'antica leggenda Navajo tra le rocce della Valle sono rinchiusi gli spiriti di antiche divinità.

Il film è stato co-prodotto da Lorenzo Ferrari Ardicini, presidente di CG Entertainment, e la produzione esecutiva per le scene girate in Italia è stata curata da Clara Visintini. "In questi mesi così complicati CG Entertainment non si è mai fermata: abbiamo proseguito il nostro lavoro di distribuzione, in home video e in digitale. Ora siamo entusiasti di poter tornare in sala e soprattutto di poterlo fare con Valley of the Gods, l'incredibile film di Lech Majewski di cu siamo anche co-produttori. Siamo rimasti travolti dal suo talento, dall'originalità della storia narrata - interpretata da un cast internazionale straordinario - dall'universalità dei temi affrontati e dalla potenza visiva di ogni scena, che sul grande schermo farà spiccare il volo all'immaginazione del pubblico" spiega Lorenzo Ferrari Ardicini, co-produttore e presidente di CG Entertainment