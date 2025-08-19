Valerio Mastandrea diventa un eremita burbero e triste per Paolo Virzì: ecco trailer e data di Cinque Secondi

Vision Distribution ha diffuso in streaming il trailer di Cinque secondi, nuovo film di Paolo Virzì, che ha come protagonisti Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel e Valeria Bruni Tedeschi, e sarà al cinema dal 30 ottobre.

Scritto dallo stesso Paolo Virzì, con Francesco Bruni e Carlo Virzì, il film è prodotto da Greenboo Production e Indiana Production, in associazione con Vision Distribution e Motorino Amaranto, in collaborazione con Sky e Playtime.

I produttori sono Marco Belardi (per Greenboo Production), Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Marco Cohen Daniel Campos Pavoncelli, Alessandro Mascheroni (per Indiana Production), Ester Ligori (per Motorino Amaranto). Di seguito il poster ufficiale di Cinque secondi e più sotto il trailer della pellicola.

Cinque secondi, il poster del film di Paolo Virzì

Cosa racconta il ritorno di Paolo Virzì alla regia

Chi è quel tipo dall'aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina? Passa le giornate a non far nulla, fumando il suo mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi che si dedicano a curare quella campagna e i vigneti abbandonati, si innervosisce e vorrebbe cacciarli.

Sono studenti, neolaureati, agronomi, e tra loro c'è Matilde, che è nata in quel posto e da bambina lavorava la vigna con il nonno Conte Guelfo Guelfi. Anche loro sono incuriositi da quel signore misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo e non vuole avere contatti con nessuno? Mentre avanzano le stagioni, arriva la primavera, poi l'estate e maturano i grappoli, il conflitto con quella comunità di ragazze e ragazzi si trasforma in convivenza, fino a diventare un'alleanza. E Adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, che è incinta di uno di quei ragazzi...

L'appuntamento con Cinque secondi è al cinema il prossimo 30 ottobre, con Virzì che torna dietro la macchina da presa a poco più di un anno di distanza da Un altro Ferragosto, quest'ultimo ideale sequel del suo Ferie d'agosto del 1996.