Paolo Virzì dopo lite con Micaela Ramazzotti: "Per me donna importantissima", poi denuncia lei e il compagno

Dopo la lite furiosa che ha visto coinvolti Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti e il nuovo compagno di lei, sembrava ormai pace fatte, anche se si era dovuti ricorrere ai carabinieri. Tuttavia, il regista ha sporto denuncia contro l'ex-moglie.

In mattinata Virzì si è presentato alla caserma dei carabinieri per mettere a verbale l'accusa di lesioni e violenza privata, raccontando la sua versione dei fatti: "Sono stato aggredito e colpito", ha dichiarato. Una mossa che costringerà l'ex moglie a difendersi a sua volta dalle accuse.

La denuncia arriva quantomeno in maniera inaspettata, date le parole concilianti che Virzì aveva espresso nei confronti della Ramazzotti nel pomeriggio di ieri, quando la notizia della lite era già diventata virale sul web.

Dopo aver definito l'ex "un'attrice di straordinario talento", il regista ha sottolineato il delicato momento che i due stanno affrontando: "Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un'attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati".

La pazza gioia: Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì sorridenti in un'immagine dal set

Cosa è accaduto veramente?

I testimoni raccontano che sia Virzì che la Ramazzotti erano accompagnati e che l'incontro è stato totalmente casuale, dato che entrambi gravitano attorno alle stesse zone di Roma, tra l'sventino e San Saba. Quando Virzì ha provato a rompere il ghiaccio rivolgendosi alla figlia 11enne, che era al tavolo con la madre, Claudio Pallitto, suo nuovo compagno, avrebbe esclamato: "Lasciala stare, fatti gli affari tuoi", facendo degenerare la situazione già delicata.

La scena successiva coinvolge una pioggia di insulti, cellulari lanciati, stoviglie in frantumi che avrebbero allarmato la clientela del ristorante, qualcuno scatta foto e riprende con lo smartphone; immancabili anche i paparazzi, le cui immagini sono state tradotte in un verbale dei militari che verrà consegnato alla Procura di Roma.

Virzì ha lamentato graffi e pugni anche nei confronti della figlia e ha allegato prontamente il referto del pronto soccorso. Sulla vicenda è intervenuto anche il titolare de "L'insalata ricca" il ristorante che ha fatto da palcoscenico alla rissa: "Abbiamo dovuto chiamare i carabinieri dopo che la lite era salita di tono. I clienti, seduti ai tavoli, sono apparsi seccati e soprattutto spaventati da quanto stava accadendo. Si doveva mettere un punto".