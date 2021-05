Valeria Marini e il pianto disperato a Supervivientes per colpa di una torta (VIDEO)

Valeria Marini in lacrime e al centro di una nuova discussione a Supervivientes: questa volta è accusata di non aver diviso la torta di compleanno con il gruppo.

Valeria Marini non trova pace a Supervivientes: la showgirl italiana è scoppiata in un pianto disperato quando è stata accusata dai naufraghi spagnoli di non aver diviso la torta di compleanno con loro e di mangiare di nascosto.

Sarà che ha una grande esperienza in materia ma Valeria Marini è la concorrente ideale per un reality, lo stanno capendo anche gli spettatori spagnoli - che di settimana in settimana continuano a salvarla - a cui la nostra showgirl sta regalando una serie di scene trash che difficilmente passano inosservate.

Dopo essere stata accusata di fare la pipì fuori dal bagno, e aver baciato sulle labbra Lara Sajen dopo averci litigato, ora Valeria Marini è stata attaccata dagli altri naufraghi per non aver condiviso la sua torta. Tutto è iniziato quando, per festeggiare il suo 54esimo compleanno, la produzione dell'Isola dei Famosi spagnola ha recapitato il dolce alla Marini ma nel biglietto di accompagnamento c'era scritto che la torta doveva essere divisa con tutti i naufraghi.

Valeria però ha deciso di mangiare la torta solo con un gruppo ristretto di amici, quando gli altri l'hanno scoperto hanno iniziato ad attaccarla pesantemente. La nostra showgirl ha detto di aver capito male il biglietto "Non mi hanno detto che potevo condividerla con voi, non lo avevo capito" per poi aggiungere "Qua c'è scritto 'puede dejar mirando' ed avevo capito che io scendevo e voi mi guardavate mentre mangiavo la torta". Valeria poi è scoppiata a piangere, ma c'è chi giura che non si sono viste lacrime.

Anche questa settimana la nostra showgirl deve sperare nel televoto per non essere eliminata, è stata accusata anche di mangiare di nascosto: secondo i suoi compagni di avventura durante il giorno va nel mare a pescare ma quando prende granchi e conchiglie le mangia da sola, poi torna sulla spiaggia e pretende sia la sua parte di riso che quanto pescato dagli altri.