Valeria Marini conferma il docufilm Netflix: "Racconterò tutto sui miei amori e sulle nozze"

In un'intervista carica di emozione a Storie al bivio, condotto da Monica Setta, Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno aperto il cassetto dei ricordi più dolorosi. Al centro del racconto, un episodio di violenza risalente a prima che Valeria diventasse la "diva stellare" che tutti conoscono: un amore giovanile e tossico che avrebbe potuto finire in tragedia.

La fuga disperata dalla Sardegna

Il momento più crudo della testimonianza risale a quando Valeria non era ancora maggiorenne. Gianna Orrù ricorda vividamente la sera in cui vide la figlia rientrare con un occhio pesto e il labbro spaccato. "Compresi subito che dovevo metterla su un aereo e mandarla via dalla Sardegna. Facemmo i bagagli e corremmo in aeroporto."

Una fuga d'emergenza, due ore di attesa febbrile a Cagliari e poi il volo verso Roma, abbandonando l'isola per anni. "Se mia madre non mi avesse portato via, forse non sarei nemmeno qui a raccontarlo", ha ammesso Valeria, sottolineando come la prontezza della madre l'abbia letteralmente strappata a un destino oscuro.

Gli uomini di Valeria: il "no" della madre a Cecchi Gori e Cottone

Gianna Orrù non ha mai nascosto la sua diffidenza verso i partner della figlia, definendo Patrick Baldassarre, l'imprenditore romagnolo con cui Valeria partecipò a Temptation Island, come l'unico con cui mantiene un rapporto civile. Il resto è una carrellata di tensioni e delusioni:

Giovanni Cottone: Un matrimonio che la madre cercò di impedire fino al giorno prima delle nozze. Oggi emerge un dettaglio inquietante: il truffatore condannato per aver sottratto 400mila euro a Gianna era presente proprio al ricevimento nuziale. "Evidentemente conosceva mio marito", ha commentato amara Valeria.

Jovanotti "Erano piccoli, facevano i camerieri d'estate, un flirt di gioventù", racconta la signora Orru.

Il futuro: un documentario e un nuovo amore (segreto)

Nonostante le ferite del passato, la Marini guarda avanti. Ha confermato di essere al lavoro su un docufilm per Netflix in cui racconterà la verità senza filtri sulle sue relazioni e sull'annullamento lampo del suo matrimonio. C'è spazio anche per un nuovo amore, ma con un ostacolo inaspettato: il muro della madre. Gianna Orrù, scottata dalle troppe delusioni passate, ha ammesso di non voler ancora conoscere il nuovo compagno della figlia: "Mi basta e avanza quanto accaduto finora".