Valeria Marini mangia uova scadute e si sente male all'Isola dei Famosi spagnola

La nostra Valeria Marini si fa subito notare a Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola: la showgirl ha convinto altri naufraghi a mangiare delle uova crude scadute. Risultato? Tutti intossicati.

Quest'anno sono due gli italiani che partecipano a Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. La showgirl è ormai un'esperta di reality, anche le dinamiche del reality dell'isola non le sono ignote avendo partecipato al format italiano per ben tre volte: nel 2008 come guest star, nel 2012 come concorrente e nel 2018 ancora come guest star.

Nella prima prova ricompensa 'Valeriona' ha convinto i suoi colleghi naufraghi a comprare le uova, 6 per 8 concorrenti, un ottimo suggerimento se non fosse stato per l'impossibilità di cucinarle. Per 3 giorni i concorrenti hanno guardato queste uova senza sapere cosa fare, quando la fame è aumentata la Marini ha suggerito di mangiarle crude, ma a quel punto erano scadute. La showgirl e i naufraghi che hanno seguito il suo esempio si sono sentiti male e poco dopo hanno vomitato. Valeria Marini, sentendosi in colpa, ha cercato di farsi perdonare ed è andata a pescare i granchi ma è stata assalita dalle meduse ed è dovuta tornare di corsa sulla spiaggia.

Supervivientes va in onda in Spagna il giovedì sera è ha con la nostra isola alcuni punti in comune come la location della Palapa e la spiaggia in cui si svolgono le prove ricompensa. Per questo giovedì L'isola dei Famosi italiana sarà registrata e il televoto sarà chiuso in anticipo da Rosolino durante il daytime di Canale 5.