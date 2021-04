Gianmarco Onestini nudo nelle acque dell’Honduras a Supervivientes (video)

Gianmarco Onestini ha regalato agli spettatori spagnoli di Supervivientes la visione di sè completamente nudo: il concorrente italiano della versione spagnola dell'Isola dei famosi, accettando la sfida degli altri naufraghi, si è tolto il costume e si è tuffato nelle acque dell'Honduras.

Quest'anno a Supervivientes partecipano ben due italiani, Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Nei giorni scorsi la showgirl si è fatta notare per aver intossicato un gruppo di naufraghi, dopo averli convinti a mangiare delle uova crude e per aver baciato sulla bocca Lara Sajen, icona Trans e cantante argentina, dopo una lite.

Ieri a mettersi letteralmente in mostra è stato Gianmarco Onestini che, accettando la sfida di alcuni naufraghi, si è fatto il bagno nudo nelle acque dell'Honduras. Mentre nell'Isola dei famosi italiani la naufraga solitaria Beatrice Marchetti si faceva il bagno in topless in quella spagnola Gianmarco Onestini si è sfilato il costume e, mostrando il fondoschiena nudo alla telecamera, si è buttato nelle acque dell'Honduras che in quel momento sembravano abbastanza agitate.

Gianmarco Onestini nel 2019 ha partecipato alla versione spagnola del Grande Fratello e poco dopo allo spin off 'Il Tiempo del Descuento', a cui partecipano alcuni concorrenti del reality. Onestini ha vinto lo spin off e nella casa del Grand Hermano sembrava aver trovato anche l'amore: si era fidanzato infatti con Adara Molinero ma la storia non ha resistito al di fuori della bolla del reality.