Valeria Marini eliminata da Supervivientes (video)

Valeria Marini è stata eliminata da Supervivientes: la showgirl italiana, tra le protagoniste dello show grazie alla sua simpatia ma anche alle liti continue, è andata via salutando il pubblico con i suoi "baci stellari".

L'avventura di Valeria Marini a Supervivientes è durata 53 giorni, alla fine la showgirl italiana non è riuscita a vincere il televoto che la vedeva scontrarsi con altri due naufraghi: Marta Mencia e Palito Dominguin. Le tre donne da alcuni giorni vivevano su Playa Destierro, che corrisponde alla nostra Playa Imboscadissima.

Valeria Marini prima di andare via ha salutato il presentatore, dandogli appuntamento in studio, e ai telespettatori ha rivolto i suoi leggendari "baci stellari". Nonostante l'eliminazione, questa per Valeria Marini è stata una partecipazione trionfale: l'ex soubrette del Bagaglino si è conferma la concorrente perfetta per un reality, riuscendo a smuovere le giuste dinamiche.

La Marini, che in questi 53 giorni avrebbe perso e 15 chili, nelle prime puntate del reality aveva avuto numerose discussioni con gli altri naufraghi, da quella con tanto di coltello, passando per la pipì "come gocce di Chanel" fino, in occasione del suo compleanno, a quella nata per non aver condiviso la torta con gli altri compagni.