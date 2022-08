Valeria Marini attacca Selvaggia Lucarelli: "Hai tutto da imparare da Giorgia Meloni"

Valeria Marini su Twitter ha scritto un post per attaccare Selvaggia Lucarelli e difendere Giorgia Meloni. L'ex diva de Il Bagaglino ha risposto ad un post della giornalista andando in soccorso della leader di Fratelli d'Italia.

Le elezioni si avvicinano, i sondaggi danno in testa la coalizione di destra ed alcuni personaggi pubblici si affrettano a salire sul carro del probabile vincitore. Sembra questa la chiave di lettura che i social danno dell'ultimo post di Valeria Marini, scopertasi simpatizzante della leader che potrebbe ottenere la maggioranza relativa dopo il 25 settembre.

Tutto nasce da un post di Selvaggia Lucarelli, che, letto bene, è solo un ammonimento a chi attacca la Meloni dandole della fascista, senza pensare che quest'appellativo, al contrario, potrebbe portarle nuovi voti. "In questa fase, più si dà dell'ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati", ha scritto la giurata di Ballando con le stelle.

Tre giorni dopo, tanto ci sono voluti a Valeria Marini per preparare la risposta, la showgirl ha scritto: "Cara selvaggia hai tanto anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni.. per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per universo femminile e per tutte le donne". Purtroppo il limitato uso di caratteri dei post di Twitter non ha permesso alla Marini di portarci dei validi esempi di quello che aveva appena affermato. "Valeriona" nel post ha taggato anche Giorgia Meloni, giusto per farle capire quanto l'ammiri.

Poco dopo la pubblicazione del post di Valeria Marini, la showgirl è stata aspramente criticata, sia dai suoi follower che da gli altri utenti. "Valeria Marini perfetto esempio di chi strumentalizza certi temi per hype. Prende parte ad iniziative contro la violenza di genere, parla di come è stato importante per lei il diritto all'aborto, fa la madrina del pride per poi uscirsene con sta cagata che voterà la Meloni", ha scritto Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Un'altra utente scrive "Secondo Valeria Marini, la Meloni ha "Rispetto per l'Universo femminile e per tutte le donne". Pensa se le stavano sui coglioni!"

E ancora "Valeria Marini fa la femminista e da madrina ai gay pride però poi vota una donna che strumentalizza per fini politici il video di uno stupro ed è contraria a qualsiasi diritto per gli omosessuali"

Sembra che dopo il post di Valeria Marini, Emma Marrone abbai deciso di toglierle il follow su Instagram.

Giuseppe Candela di Dagospia, scrive "Dopo Alba Parietti, l'endorsement di Valeria Marini per Giorgia Meloni".

"Valeria Marini da icona gay a fascia stellare è un attimo", scrive un altro utente.