Valeria Marini a Sharm El Sheikh: le foto sott'acqua fanno girare la testa ai follower

Valeria Marini ha recentemente scelto Instagram per pubblicare alcune foto e video della sua vacanza esplosiva a Sharm El Sheikh: le immagini in particolare, che la ritraggono mentre nuota sott'acqua indossando un bikini a Sharm El Sheikh, hanno letteralmente fatto impazzire i suoi fan.

"Voglio condividere con voi questi momenti, è un desiderio che avevo dopo un anno di lavoro senza respiro. Voi quale scatto preferite? Intanto BACI STELLARI...MARINI", ha scritto la celeberrima diva di origine sarda nella didascalia degli scatti, taggando la Domina Coral Bay.

Le foto ritraggono la bella Valeria immersa sott'acqua mentre nuota vicino alla barriera corallina, tra colori meravigliosi, splendi pesci, natura incontaminata e le imperdibili curve procaci che contraddistinguono da sempre l'amatissima showgirl italiana.

Valeria Marini, intervistata di recente a Belve da Francesca Fagnani, si è aperta per la prima volta a proposito di quando sua madre la fece abortire a 15 anni: "Non sapevo che avrei avuto un'interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata sì, ero molto ragazzina, però mia mamma l'ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era non sano, lui era una persona molto violenta, quindi diciamo che è stato un atto d'amore di mia madre. L'ho cancellato dalla memoria perché ho sofferto molto sia fisicamente sia psicologicamente, sicuramente è stata una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita".