Tale e Quale Show 2022, Valeria Marini entra nel cast del programma di Carlo Conti

Valeria Marini è una nuova concorrente di Tale e Quale Show 2022: la notizia è stata data in anteprima da Tv Blog. Come lo scorso anno, Carlo Conti sta portando nel programma alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, anche se non tutti i provinati sono riusciti a superare le selezioni.

Il prossimo 30 settembre parte la nuova edizione di Tale e Quale Show, la dodicesima che vedrà al timone, proprio come gli altri anni, Carlo Conti. Il presentatore toscano avrà al suo fianco lo stesso panel di giudici dello scorso anno: la veterana Loretta Goggi, presente dalla prima edizione, Giorgio Panariello, presente nel programma dalla settima edizione e la new entry Cristiano Malgioglio, il cantante si è unito al programma nel 2021, in sostituzione di Vincenzo Salemme.

In questi giorni si sta formando il cast dell'edizione 2022, nelle ultime ore Patrizia Pellegrino ha rivelato di essere stata scartata ai provini, ma la showgirl campana non demorde, su Instagram ha scritto "incrociamo le dita per l'anno prossimo. Ritenterò". Anche quest'anno Carlo Conti ha deciso di attingere a piene mano dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip, operazione facilitata dal fatto che entrambi gli show sono prodotti dalla Endemol.

Secondo le indiscrezioni pubblicate da TV Blog alcuni ex gieffini sono stati esaminati "attraverso dei provini vocali inviati via whataspp", tra questi ci sarebbero Guenda Goria, Davide Silvestri e Alex Belli. Oggi apprendiamo anche che "alla fine della fiera non ci saranno" Jessica, Lulú e Clarissa Selassié, la presenza delle tre principesse etiope era data per certa fino a qualche giorno fa.

Carlo Conti sembra aver puntato sull''usato sicuro', un personaggio capace di attirare l'attenzione del pubblico di Rai 1. Ecco spuntare il nome di Valeria Marini, la showgirl, vero animale da reality, non ha nella voce la sua dote migliore, anche se ha al suo attivo diverse incisioni tra cui Baci Stellari, Boom e Me Gusta, brani che sicuramente non hanno lasciato il segno nella discografia italiana. Valeria Marini ha dalla sua l'istrionismo, una delle caratteristiche richieste ai concorrenti del talent di Conti, inoltre, siamo sicuri che Valeriona e Zia Malgy insieme faranno scintille.