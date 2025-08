Valeria Bruni Tedeschi è la Divina Eleonora Duse nel primo trailer del biopic diretto da Pietro Marcello

Teatrale e maestoso il primo sguardo al biopic di Pietro Marcello su Eleonora Duse, che verrà presentato in Prima Mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.

Valeria Bruni Tedeschi si immerge nel mito nel primo trailer del film biografico di Pietro Marcello su Eleonora Duse, intitolato semplicemente Duse, che debutterà in Prima Mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia per poi approdare nelle sale italiane il 18 settembre distribuito da Piper Film.

Da possiamo intravedere dal trailer, quanto vediamo, Bruni Tedeschi fornisce un'interpretazione accorata e immersiva, dando vita a un ritratto appassionato della Divina, soprannome forgiato da Gabriele D'Annunzio, ammiratore d'eccezione della diva del teatro italiano. Nel cast figurano, inoltre, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi, Edoardo Sorgente, Vincenzo Nemolato, Gaja Masciale, Vincenza Modica, Mimmo Borrelli, Savino Paparella, Vincenzo Pirrotta, Federico Pacifici, Marcello Mazzarella e Noémie Lvovsky.

Su quali aspetti della vita di Eleonora Duse si concentra il film di Pietro Marcello?

Eleonora Duse ha una leggendaria carriera alle spalle che sembra ormai conclusa, ma nel periodo compreso tra la Prima Guerra Mondiale e l'ascesa del fascismo, la Divina sente il richiamo del palcoscenico e decide di tornare a lavorare. A spingerla è un'urgenza profonda: la necessità di riaffermare sé stessa in un mondo che muta e minaccia di toglierle tutto, persino l'indipendenza che ha conquistato con il lavoro di tutta una vita. Spinta dalle difficoltà economiche, Eleonora sceglie il teatro come unico spazio di verità e di resistenza, sfidando il tempo che passa e la crisi generale, ma la salute vacilla e gli affetti sembrano allontanarsi da lei, gettandola in una profonda crisi.

Scritto da Letizia Russo, Guido Silei e Pietro Marcello, Duse è accompagnato dalle musiche originali firmate da Marco Messina, Sacha Ricci e Fabrizio Elvetico. Il film è una produzione Palomar, Avventurosa con Rai Cinema e con Piperfilm in co-produzione con Ad Vitam Films. Una co-produzione Italia - Francia in collaborazione con Berta film e Netflix. Di seguito il poster del film.