Cinema in Festa 2025: dal 21 al 25 settembre il cinema costa solo 3,50 euro

Dopo l'appuntamento di giugno, l'iniziativa Cinema in Festa 2025 si conclude con altri cinque giorni di prezzi calmierati per invitare gli spettatori a frequentare le sale cinematografiche. da oggi 21 settembre fino al 25 settembre gli spettatori pagheranno 3,50 euro per vedere le novità, i blockbuster e i titoli d'autore presenti nelle sale italiane.

L'iniziativa, promossa da ANEC e ANICA, con il supporto del Ministero della Cultura e in collaborazione con il David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, conferma il proprio successo e vede coinvolte oltre 900 sale cinematografiche e circa 2800 schermi sull'intero territorio nazionale.

Valeria Bruni Tedeschi in Duse, uno dei film che sarà possibile vede nei cinema italiani durante Cinema in Festa 2025

Un'iniziativa di successo sulla scia del modello francese

L'edizione di giugno 2025, che si è svolta dall'8 al 12 giugno, ha confermato il successo dell'iniziativa registrato incassi pari a 3.537.412 euro e ha attirato 963.029 spettatori, segnando un aumento rispetto allo stesso periodo del 2024 del +39,2% negli incassi e del +40,4% nelle presenze, confermando la tendenza positiva e il rafforzamento del mercato cinematografico italiano.

Nato nel 2022 e ispirato alla storica Fête du Cinéma francese, CINEMA IN FESTA proseguirà fino al 2026 con il duplice appuntamento di giugno e settembre durante il quale, per cinque giorni consecutivi - dalla domenica al giovedì - il pubblico avrà la possibilità di recarsi al cinema pagando solo 3,50 euro. Per conoscere le sale aderenti all'iniziativa e i film in programmazione potete visitare www.cinemainfesta.it.

Anche quest'anno, CINEMA IN FESTA si inserisce all'interno della campagna nazionale "CINEMA REVOLUTION - Che Spettacolo l'Estate", che ha trasformato i mesi estivi in un'occasione di rilancio del grande schermo con anteprime e iniziative volte a promuovere la Settima Arte.