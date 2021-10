Val Zod: la serie prodotta da Michael B. Jordan su Superman trova i suoi sceneggiatori

La serie Val Zod, prodotta da Michael B. Jordan. è uno dei progetti tratti dai fumetti della DC in fase di sviluppo per HBO Max e ora sono stati annunciati gli sceneggiatori.

Val Zod sarà una nuova serie tv tratta dai fumetti della DC prodotta da Michael B. Jordan e il progetto ha trovato i suoi sceneggiatori: Darnelle Metayer e Josh Peters si occuperanno infatti del progetto.

I due autori hanno già lavorato ad American Snow e The Nola e sono stati scelti per delineare la storia di Transformers: Rise of the Beasts.

Michael B. Jordan sarà produttore di Val Zod tramite la sua Outlier Society, e in collaborazione con Elizabeth Raposo e Stefano Agosto. Per ora non è stato rivelato se la star sarà coinvolta anche come interprete.

Il personaggio di Val Zod è stato creato da Tom Taylor, Nicola Scott e Robson Rocha nel 2014. Tra le pagine dei fumetti della DC è l'ultimo sopravvissuto alla versione di Krypton presente nel suo pianeta e diventa poi Superman.

DC sta inoltre sviluppando un nuovo film che sarà prodotto da J.J. Abrams e Ta-Nehisi Coates. Jordan da tempo ha parlato della possibilità di sviluppare un progetto che mostrasse la prima versione nera di Superman.