Val Kilmer, Nicolas Cage ricorda l'amico e collega: "Avrebbe dovuto vincere l'Oscar per The Doors"

Nicolas Cage ha inviato un comunicato al sito Deadline per ricordare Val Kilmer e rendere omaggio al collega, con cui aveva recitato nel film Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans.

La star ha inoltre rivelato che ha sempre pensato meritasse un Oscar per la sua interpretazione di Jim Morrison.

Il ricordo di Cage

L'attore Nicolas Cage ha scritto: "Mi è sempre piaciuto Val Kilmer e sono triste nell'apprendere la notizia della sua morte. Pensavo fosse un attore geniale".

The Doors: una scena con Val Kilmer

Il comunicato prosegue ricordando: "Ho amato lavorare con lui al film Il cattivo tenente e ho ammirato il suo impegno e il suo senso dell'umorismo. Avrebbe dovuto vincere l'Oscar per The Doors".

Kilmer aveva interpretato Jim Morrison nel film diretto da Oliver Stone che, nonostante l'apprezzamento del pubblico e della critica, non ha nemmeno ottenuto una nomination agli Oscar. Nel 1991 l'Academy aveva assegnato ad Anthony Hopkins la statuetta per la sua memorabile interpretazione di Hannibal Lecter nel cult Il silenzio degli innocenti.

L'addio alla star di Hollywood

La notizia della morte di Val Kilmer, avvenuta a soli 65 anni, ha rattristato il mondo del cinema e i suoi tanti fan che lo avevano apprezzato grazie ai ruoli avuti in film come Willow, Top Gun, The Doors, e Heat, diretto da Michael Mann. Il regista, tra i primi a commentare il triste addio all'attore, ha dichiarato di aver sempre ammirato il suo talento e la versatilità che gli permettevano di interpretare personaggi molto diversi tra loro.

Kilmer aveva recentemente ripreso il ruolo di Iceman in Top Gun: Maverick, il sequel campione di incassi con star Tom Cruise in cui è apparso in una breve scena molto emozionante che aveva commosso gli spettatori.