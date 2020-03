Upload: il trailer della serie Amazon con star Robbie Amell

Upload è la nuova serie Amazon Prime Video di cui online è stato condiviso il trailer in attesa del debutto in streaming previsto per venerdì 1 maggio.

Nel video si vedono le prime scene del progetto in cui si scopre cosa accade quando un giovane, in fin di vita, viene "uploadato" in un aldilà virtuale dove può vivere delle esperienze incredibili, incontrare persone già defunte e interagire con le persone ancora vive. Il filmato regala molte anticipazioni della vita del ragazzo dopo la morte.

La serie Upload è stata ideata da Greg Daniels, già nel team di The Office e Parks and Recreation, e ha come protagonista Robbie Amell. La prima stagione segue Nathan che, dopo un terribile incidente, si ritrova "uploadato" in una dimensione chiamata Lakeside, dove la fidanzata Ingrid (Allegra Edwards) e la sua famiglia benestante hanno comprato dello spazio per trascorrere la vita dopo la morte. Il giovane, inoltre, stringe un rapporto di amicizia con l'assistenza clienti, che ha l'aspetto di Nora (Andy Allo).