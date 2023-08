Upload, ufficializzata la data d'uscita della stagione 3

Amazon Prime Video ha annunciato ufficialmente la data della première della terza stagione di Upload, la serie tv creata da Greg Daniels con protagonisti Robbie Amell e Andy Allo. Lo streamer ha svelato anche alcune immagini in anteprima della prossima stagione, composta da otto episodi, che verranno distribuiti due per volta ogni settimana. I nuovi episodi saranno disponibili dal 20 ottobre.

Upload è ambientato in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni olografici, veicoli a guida autonoma, assistenza AI e stampanti 3D per alimenti sono la norma. Un mondo che non concepisce nemmeno la morte, nel quale chi se lo può permettere viene 'caricato' nell'aldilà della realtà virtuale, godendo di tutti i comfort di un resort di prima classe.

La terza stagione di Upload riprende il filo della narrazione con Nora e Nathan che affrontano la loro relazione mentre sono impegnati nel fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Nel frattempo, a Lakeview è stata attivata una copia backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda possibilità amorosa.

Nel cast anche Kevin Bigley, Allegra Edwards, Zainab Johnson e Owen Daniels.