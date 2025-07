Upload 4: Prime Video rivela la data di uscita dell'ultima stagione

Prime Video ha annunciato che la stagione 4 della comedy sci-fi Upload arriverà in streaming lunedì 25 agosto.

L'ultimo capitolo della storia con star l'attore Robbie Amell sarà composto da solo quattro episodi, in arrivo tutti in contemporanea sulla piattaforma, in oltre 240 nazioni e territori a livello mondiale.

Cosa racconterà Upload 4

La sinossi della quarta stagione di Upload anticipa che l'Intelligenza Artificiale senziente diventa rapidamente malvagia e minaccia di distruggere Lakeview, e il mondo intero. Tra dirigenti avidi, misteri persistenti e sofferenze amorose in VR e nella vita reale, i nostri personaggi vengono messi a dura prova come mai prima d'ora. L'unico modo per superare tutto questo e salvare l'umanità dall'estinzione è unire le forze un'ultima volta.

Il cast e i realizzatori della serie

Greg Daniels, che ha già portato al successo The Office e Parks and Recreation, ha prodotto la serie ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui chi può pagare il servizio, invece che morire, viene 'uploadato' in una dimensione virtuale, simile a un resort di primo livello.

Daniels, oltre a essere impegnato come creatore e showrunner della comedy a tinte sci-fi, è anche executive producer del progetto realizzato per Prime Video insieme a Howard Klein e Jeff Blitz.

Il cast della serie vede è composto da Robbie Amell che ha interpretato il giovane Nathan che si ritrova a essere 'caricato' nella dimensione che sostituisce l'aldilà, Andy Allo nel ruolo di Nora, Kevin Bigley nei panni di Luke, Allegra Edwards come Ingrid, Zainab Johnson nei panni di Aleesha e Owen Daniels come A.I. Guy.

Non resta quindi che attendere l'ultima settimana di agosto per scoprire in che modo si concluderà la storia.