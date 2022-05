Upload 3: Amazon dà il via libera alla produzione della terza stagione

Amazon ha annunciato la produzione di Upload 3, la terza stagione della comedy creata da Greg Daniels con protagonista Robbie Amell.

Il progetto realizzato per Prime Video è ambientato in un futuro in cui le persone possono essere "caricate" in un aldilà virtuale.

Vernon Sanders di Amazon Studios ha dichiarato che Upload continua a essere una delle comedy originali più viste su Prime Video e ad affrontare quello che potrebbe essere il futuro della tecnologia e dell'umanità con un approccio comico, dando vita a una serie rilevante a livello globale di cui sono molto orgogliosi.

Greg Daniels ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel continuare la storia di Nathan e Nora, e degli altri abitanti di Lakeview e dell'America di un futuro vicino mentre cercano di divertirsi e fare la cosa giusta nel mondo reale e virtuale".

Nella seconda stagione di Upload Nathan si ritrova ad un bivio nella sua vita dell'aldilà... Ingrid, la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora, il suo "angelo" del servizio clienti. Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i "Ludds". La seconda stagione è ricca di nuovi elementi del futuro prossimo, incluso il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato "prototykes", e altri scorci satirici su progressi tecnologici e problemi a venire. La serie è creata da Greg Daniels, che ne è anche executive producer insieme a Howard Klein.

Upload vede tra i protagonisti: Robbie Amell nel ruolo di Nathan, Andy Allo nei panni di Nora, Kevin Bigley interpreta Luke, Allegra Edwards è Ingrid, Zainab Johnson nel ruolo di Aleesha, Owen Daniels è il Ragazzo I.A., Josh Banday nei panni di Ivan e Andrea Rosen interpreta Lucy.