L'uomo della pioggia: il primo trailer della serie legal drama tratta dal romanzo di John Grisham

USA Network ha fissato al 15 agosto la data della première di The Rainmaker(L'uomo della pioggia), l'atteso legal drama ispirato al bestseller di John Grisham. Insieme all'annuncio è stato rilasciato anche il primo trailer ufficiale, accompagnato da una serie di immagini in anteprima che offrono uno sguardo sulla nuova produzione.

Nel trailer, il protagonista Rudy Baylor - interpretato da Milo Callaghan - pronuncia una frase emblematica: "Ho sempre voluto fare l'avvocato". Ma il suo entusiasmo viene subito messo alla prova quando, al primo giorno di lavoro in un importante studio legale, viene licenziato con una motivazione sorprendente: "Non riesce a tirarsi indietro da una battaglia".

La serie, ideata da Michael Seitzman - anche showrunner e produttore esecutivo - segue le vicende di Rudy, neolaureato in giurisprudenza, che si ritrova coinvolto in una complessa battaglia legale contro il potente avvocato Leo Drummond (John Slattery). Ad affiancarlo ci saranno la sua ex fidanzata Sarah Plankmore (Madison Iseman), il suo capo (interpretato da Lana Parrilla) e un assistente legale dal carattere eccentrico.

Durante l'indagine per un caso apparentemente semplice, Rudy scopre due cospirazioni interconnesse che ruotano attorno alla misteriosa morte del figlio di un cliente. Un intreccio che lo spingerà ben oltre i limiti della legge, in una lotta contro le ingiustizie del sistema.

Dal libro al piccolo schermo

The Rainmaker rappresenta una nuova trasposizione dell'omonimo romanzo pubblicato da Grisham nel 1995, già portato al cinema due anni dopo da Francis Ford Coppola, con Matt Damon nei panni del protagonista. Il film vantava un cast di prim'ordine che includeva Claire Danes, Jon Voight, Danny DeVito, Mickey Rourke, Danny Glover e Virginia Madsen.

La locandina di L'uomo della pioggia

Oltre a Callaghan, Slattery e Iseman, nel cast della serie figurano anche P.J. Byrne, Dan Fogler, Wade Briggs e Robyn Cara.

Il progetto è il risultato di un lungo percorso produttivo durato sei anni. La sceneggiatura dell'episodio pilota è stata firmata da Michael Seitzman e Jason Richman, mentre tra i produttori esecutivi figurano lo stesso Grisham, Jason Blum e David Gernert.