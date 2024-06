L'uomo della pioggia: il romanzo di John Grisham diventa una serie tv

L'uomo della pioggia, il famoso romanzo scritto da John Grisham, diventerà una serie tv di cui USA Network ha ordinato la produzione.

La storia era già stata adattata in un film con star Matt Damon che era stato diretto dal regista Francis Ford Coppola.

Lo sviluppo della serie L'uomo della pioggia

Il nuovo progetto televisivo sarà prodotto da Lionsgate Television e Blumhouse Television e Michael Seitzman si occuperà della sceneggiatura dopo che, nel 2018, aveva proposto la realizzazione di un franchise, The Grisham Universe, in collaborazione con Jason Richman.

I due, che avevano un accordo con ABC Studios, aveva pensato al possibile adattamento di alcuni romanzi di John Grisham. Hulu aveva tuttavia deciso di non procedere con la produzione e Seitzman, ritornando in possesso degli script, ha deciso di concentrarsi sul libro L'uomo della pioggia, i cui diritti sono stati recentemente acquistati dalla Blumhouse.

George R.R. Martin e John Grisham tra gli scrittori in causa contro Open AI per aver violato i loro diritti

Cosa racconta L'uomo della pioggia

Al centro della trama ci sarà Rudy Baylor, un giovane che si è appena laureato in giurisprudenza, e si ritrova ad affrontare in tribunale Leo Drummond e la sua ex fidanzata. Al centro della trama ci sono due cospirazioni che circondano la misteriosa morte del figlio del loro cliente.

Nella versione cinematografica, oltre a Damon, avevano recitato anche Claire Danes, Jon Voight, Mary Kay Place, Mickey Rourke, Danny DeVito, Danny Glover, Roy Scheider, Virginia Madsen, e Teresa Wright.