Uomini e Donne, Valery dopo le polemiche: “Non volevo offendere Marika, sono stata fraintesa

Valery Coda è uscita definitivamente da Uomini e donne, ad inseguirla non è stato il tronista Daniele Paudice, ma le polemiche che hanno accompagnato una sua frase infelice nei confronti della corteggiatrice Marika Abbonato, colpevole di aver baciato Daniele dopo quattro esterne.

La difesa dell'ex corteggiatrice di Daniele Paudice

Valery è stata ospite di Casa Lollo, il format creato da Lorenzo Pugnaloni, per chiarire il senso delle sue affermazioni. Riavvolgendo il nastro di Uomini e Donne, nella puntata andata in onda lo scorso 23 aprile il parterre del Trono Classico è stato il teatro di un'accesa discussione tra le corteggiatrici del tronista partenopeo.

Marika è stata accusata da Valery di essere una ragazza 'facile'

Durante l'esterna, Marika e Daniele si scambiarono un bacio al Parco dei Divertimenti. La Abbonato fu attaccata dalle sue 'colleghe'. Valery, eliminata da Paudice, prima di andare via disse: "Marika, comunque ha ragione Gaia, sei una ragazza facile se baci un ragazzo dopo esserci uscita solo quattro volte".

L'ex corteggiatrice, rispondendo alle domande di Pugnaloni, ha provato a spiegare il senso della sua frase, sostenendo che non voleva essere offensiva. "Capisco che l'aggettivo 'facile' possa essere stato frainteso. Però non volevo dire 'poco di buono', 'facile' stava a significare che oggi diamo poco valore ad un bacio".

Valery crede che Daniele sceglierà Gaia

Secondo la ragazza, quindi, il termine non era inteso come insulto o diminuzione, ma piuttosto per sottolineare come il bacio sia diventato un gesto di poco valore. Ritiene che sia possibile baciare chiunque, ma per lei è importante attendere prima di baciare per apprezzare il percorso che porta a quel momento, senza perdere la magia. "Anche a me è capitato di provare un'attrazione fisica per qualcuno, ma aspetto prima di baciare, perché è bello anche tutto il percorso per arrivarci", ha spiegato.

Riguardo alla sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, ha sottolineato che avrebbe baciato Daniele solo se fosse stata la sua scelta finale. Per quanto riguarda il tronista, è convinta che alla fine Paudice deciderà di lasciare il programma con Gaia.

Sul Trono di Ida Platano, che recentemente ha avuto dei clamorosi sviluppi che vedremo nelle prossime puntate, ha detto. "Lei è una donna in gamba, sono sicura che prenderà la decisione giusta".