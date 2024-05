Uomini e donne: Gemma Galgani contro Mario Cusitore e Pierpaolo Siano: Vergognosi e orribili'

Nella puntata del 7 maggio di Uomini e donne, le dinamiche dei Troni Classico e Over regalano nuovi colpi di scena ai telespettatori. Ida ha deciso di rimanere nei camerini e non entrare in studio. Nel frattempo Mario Cusitore viene attaccato da tutti, anche da Gemma Galgani. Nel Trono Over spazio a Mario Verona.

Le tensioni tra Ida Platano e i suoi corteggiatori

Nonostante l'assenza di Ida Platano sul parterre, Maria De Filippi mostra un video registrato dopo l'ultima puntata del dating show. Dietro le quinte, la tronista e Mario Cusitore discutono ancora della ragazza con cui il corteggiatore è stato avvistato fuori da un bed and breakfast.

Lo speaker radiofonico sostiene di non conoscere il cognome della sua amica, ma nessuno sembra credergli. Mario cerca di invertire la situazione, accusando Ida di non fidarsi della sua parola e minacciando di lasciare il programma.

Ida non ha incontrato i suoi corteggiatori

Terminato il video, Ida decide di rimanere in camerino mentre Mario Cusitore e Pierpaolo Siano sono sul parterre del dating show. Ida ha registrato una clip per i suoi corteggiatori dove afferma di essere rimasta delusa da entrambi. In particolare, Ida sottolinea di non riuscire a fidarsi di Mario e afferma che Pierpaolo l'ha delusa negli ultimi giorni, adottando atteggiamenti che non le sono piaciuti.

Mario Cusitore viene attaccato anche da Gemma Galgani, con il supporto degli opinionisti, in particolare Tina. Mario definisce Tina presuntuosa e arrogante. Gemma, legata a Ida da una profonda amicizia, accusa Mario e Pierpaolo di aver fatto soffrire la tronista e di non averla mai vista così esasperata. Gemma dice che Mario è stato vergognoso e Pierpaolo orribile.

Mario Verona ha discusso con Milena e Ilenia

Il programma cambia argomento e si passa al Trono Over, con Mario Verona al centro della scena insieme a Milena e Ilenia. Le due dame sono incerte riguardo al cavaliere. Mario accusa le due donne di essere troppo esigenti, ma Milena risponde sostenendo che una frequentazione prolungata dovrebbe evolversi in qualcosa di più serio. Maria De Filippi annuncia che c'è un ragazzo, Manuel, di 36 anni, interessato a conoscere Milena; lei accetta di farlo scendere e poi decide di tenerlo per conoscerlo meglio.