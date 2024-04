Uomini e donne Trono Classico, Valery a Marika: Sei una facile, baci Daniele dopo tre uscite'

Uomini e Donne offre sempre momenti di emozione e tensione grazie alle sue dinamiche avvincenti e alle relazioni tra tronisti, corteggiatrici e cavalieri. Nell'ultimo episodio, nel Trono Classico, si sono create tensioni a seguito dell'esterna di Daniele e Marika.

Daniele Paudice

Il Trono Classico e il Trono Over del 23 aprile

Daniele Paudice gira due esterne: la prima con Gaia al mare, che si rivela positiva per entrambi, e la seconda al parco divertimenti con Marika, dove scatta il primo bacio tra i due.

Tornati in studio, Gaia rimarca la sua delusione per il bacio e litiga con Marika. Quest'ultima accusa Gaia di parlare male di lei continuamente, insinuando che sia una ragazza con cui i ragazzi vogliono solo divertirsi per una notte.

Valery, eliminata da Daniele, rafforza il concetto di Gaia prima di andarsene, sostenendo che una ragazza che bacia un uomo alla terza uscita è una poco di buono.

Daniele non rinnega il bacio con Marika, ma dichiara alla redazione di essere cauto con Gaia, dato che ha un figlio di quattro anni e preferisce tutelarla in questa fase di indecisione.

Marika lascia lo studio, mentre Gianni considera, erroneamente, eccessiva la reazione della corteggiatrice, che, giustamente, trova offensive le parole delle due donne concorrenti per conquistare il cuore di Daniele. Il tronista, come di consueto, non insegue la corteggiatrice, ritenendo di non aver commesso errori.

Cristiano ha conosciuto una nuova corteggiatrice

Nel Trono Over, Cristiano e Giulia si riavvicinano dopo i recenti litigi, ma Jasna attacca Giulia accusandola di partecipare a Uomini e Donne solo per promuovere la sua attività commerciale sui social.

Intanto, per Cristiano arriva un'altra corteggiatrice, Serena, che lui decide di tenere. In compenso Giulia decide di comportarsi come Cristiano e iniziare a conoscere altri uomini.

Nella seduta successiva, al centro dello studio si trovano Ernesto Russo e Marianna, che nota un raffreddamento del cavaliere nei suoi confronti. Russo conferma questa impressione, aggiungendo che, pur trovandola attraente, non sente scoccare la scintilla. A questo punto, la dama torna al suo posto e scoppia in lacrime, sostenendo che Ernesto avrebbe dovuto dirglielo prima e non al centro dello studio.

Gianni Sperti sottolinea che non è la prima volta che accadono episodi simili con Ernesto. Barbara De Santi afferma di averci visto bene con il cavaliere e rincuora Marianna: "Ti passerà presto ora che hai capito chi avevi di fronte".