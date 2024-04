Uomini e donne: Ida Platano rompe il silenzio sui social dopo l'ultima registrazione

Ida Platano ha rotto il silenzio sui social, dopo la burrascosa registrazione del 23 aprile di Uomini e donne, la tronista è tornata sui social per rassicurare i suoi follower, preoccupati che quanto successo sul parterre del dating show l'avesse abbattuta psicologicamente. L'articolo contiene spoiler sulle anticipazioni di Uomini e donne.

Le ultime due registrazioni del programma di Maria De Filippi sono state devastanti per Ida Platano. In quella del 22 aprile la tronista ha scoperto che le segnalazioni su Mario erano esatte, il suo corteggiare veramente era stato in un B&B in compagnia di una ragazza. La tronista a quel punto lo ha eliminato.

Ida Platano potrebbe abbandonare Uomini e donne

Il giorno dopo Pierpaolo, l'altro corteggiatore, ha abbandonato il programma dopo una sfuriata contro la tronista, accusata di aver rallentato la loro conoscenza per inseguire Mario. Ida è rimasta senza corteggiatori. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni ci hanno segnalato che la tronista ha lasciato lo studio in lacrime.

Il messaggio di Ida Platano

Poco fa Ida ha rotto il silenzio sui social, pubblicando un lungo messaggio nelle storie di Instagram rivolto a tutti i suoi follower. "Ciao belli miei, come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po' così così... Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono onorata e grata", ha scritto Ida.

"Di cuore vi ringrazio perchè in alcuni momenti NO mi siete stati vicino e di conforto, anche tramite uno schermo ho sentito la vostra anima e il vostro affetto - ha aggiunto - Ringrazio anche tutte quelle Donne che si sono presentate di persona e ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone Vere. Vi auguro una buona giornata, con affetto", ha concluso Ida Platano.