Uomini e Donne: Valerio schiaffeggiato da Gemma, mentre Alessandro festeggia il suo 94esimo compleanno

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, l'attenzione si è concentrata su un acceso scontro tra Gemma Galgani e Valerio. La tensione è salita quando il cavaliere ha portato alla dama un regalo inaspettato: un completino intimo. Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata quando è emerso che Valerio era stato avvistato mentre faceva shopping con un'altra donna.

Uomini e donne: scontro tra Gemma e Valerio, festeggiamenti per Alessandro

Maria De Filippi ha subito messo in discussione l'interesse dell'uomo per la veterana del dating show. La conduttrice del programma ha chiesto al cavaliere quando avesse acquistato il regalo e, per rendere la situazione ancora più tesa, ha mostrato un filmato che ritraeva Valerio in compagnia di una donna in un centro commerciale. Alessia, una delle dame del parterre, ha confermato di aver girato la clip e di aver visto Valerio a Olbia con una signora che aveva in mano la busta del negozio in cui era stato acquistato il completino.

Il cavaliere ha rivelato che la donna si chiama Maria Soledad e ha accennato al fatto che non sia italiana, senza fornire ulteriori dettagli, precisando che era solo un'amica a cui aveva chiesto un consiglio per l'acquisto. Nonostante la richiesta della De Filippi, il cavaliere non avrebbe voluto contattare la sua amica. Questa situazione ha insospettito Gemma che ha preteso di avere il numero di cellulare di Maria Soledad. I due sono andati dietro le quinte per telefonare, quando sono tornati la situazione non si era chiarita.

Maria Teresa e Alessandro ballano al centro dello studio

Valerio è stato attaccato da Armando Incarnato che non ha creduto alle sue parole, ma anche da Gianni Sperti. La stessa Maria De Filippi ha lasciato intendere che la versione di Valerio faceva acqua da tutte le parti. Vistosi accerchiato, il cavaliere ha iniziato ad inveire contro Gemma, accusandola di far parte del programma da vent'anni e di non aver mai concluso nulla o aver trovato una persona con cui condividere il suo percorso di vita.

Le parole di Valerio hanno ferito la dama torinese che si è alzata e gli ha dato uno schiaffo, confermando quanto era emerso dalle anticipazioni, minacciando di tirargli una scarpa, creando un momento di forte tensione, e allo stesso tempo divertimento, tra il pubblico. Il cavalier ha lasciato lo studio ma non ancora definitivamente.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario chiude con Margherita, Alessio elimina una corteggiatrice

La puntata è proseguita con una nota più allegra: i festeggiamenti per il compleanno di Alessandro Rausa, che ha compiuto 94 anni. Maria Teresa lo ha sorpreso con una valigia, una torta è una lettera che ha commosso il cavaliere. In aggiunta, Alessandro ha ricevuto dal parterre del dating show un giradischi e un cofanetto contenente tutti i vinili di Vasco Rossi, come regalo collettivo dei cavalieri, delle dame e della redazione.