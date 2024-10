Uomini e Donne anticipazioni: Mario chiude con Margherita, Alessio elimina una corteggiatrice

Nuovo appuntamento con le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne. Negli studi della Fascino, i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si sono riuniti per aggiornare il pubblico sulle loro frequentazioni delle ultime settimane. Mentre alcuni rapporti si avviano verso la conclusione, altri stanno cominciando a fiorire. Le anteprime sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram.

Trono Over

Gemma Galgani, una delle protagoniste storiche del Trono Over, ha deciso di interrompere la conoscenza con l'ultimo cavaliere sceso per lei. Tuttavia, per Gemma si apre una nuova opportunità. Infatti, un nuovo corteggiatore, un uomo di 65 anni che ha vissuto in Canada per ben 40 anni, si presenta negli studi. Descritto come un ballerino abile e dotato di grande senso dell'umorismo, sembra aver conquistato l'attenzione della dama torinese, che ha deciso di continuare la conoscenza.

Nel frattempo, Gabriele ha tentato di risolvere la sua situazione sentimentale. Dopo aver chiuso la frequentazione con Ilaria e Sabrina, le due dame chiedono un confronto con lui, ma senza risultati positivi. La decisione di separarsi rimane definitiva. Mario Cusitore si trova a sua volta in un momento di difficoltà, ha infatti deciso di chiudere la conoscenza con Margherita Aiello, a causa di un episodio spiacevole.

Gianmarco Meo è un corteggiatore di Francesca

L'ex speaker di Radio Kiss Kiss, ha spiegato che durante una serata in cui era presente anche Valeria Marini, Margherita ha fatto notare di far parte del programma Uomini e Donne, una dichiarazione che ha infastidito molto Mario. Nonostante l'episodio, il nuovo cavaliere sembra essere pronto a voltare pagina, ballando con Morena Farfante durante la puntata.

Trono Classico

Francesca Sorrentino, una delle nuove troniste del programma, sembra aver trovato una buona intesa con Gianmarco, uno dei suoi corteggiatori. La tronista ha deciso di portarlo in esterna a casa sua, e i due si sono trovati molto bene, segnando un momento positivo per la loro conoscenza. Il percorso dell'ex di Temptation Island al Trono Classico prosegue e sembra che la ragazza stia superando le difficoltà iniziali.

Michele Longobardi invece, dopo aver rinunciato ad Amal, ha puntato su una nuova corteggiatrice, Veronica, con cui ha passato una piacevole esterna. Rimane ora da vedere come evolverà la loro frequentazione nelle prossime puntate. Infine, anche Alessio Pecorelli ha deciso di eliminare Amal, portando alla fine del percorso di quest'ultima all'interno del programma.