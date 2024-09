Uomini e Donne, anticipazioni del 27 settembre: Gemma schiaffeggia Valerio, primo bacio per un nuovo tronista

Negli studi della Fascino oggi 27 settembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, con numerosi momenti salienti che hanno divertito il pubblico in studio. Le anticipazioni, fornite da Lorenzo Pugnaloni, raccontano di un'esterna conclusasi con il primo bacio appassionato tra un tronista e la sua corteggiatrice.

Le anticipazioni del Trono Over

La puntata si è aperta con un momento esplosivo tra Gemma e Valerio. Il cavaliere si presenta in studio con un regalo piuttosto personale per Gemma: un completino intimo, un gesto che già fa discutere. In settimana, l'uomo le aveva inviato messaggi in cui confessava di iniziare a provare dei sentimenti per lei.

Tuttavia, la situazione cambia drasticamente quando Maria De Filippi manda in onda un video segnalato da Alessia del parterre femminile: Valerio viene immortalato mentre fa shopping in un centro commerciale insieme a un'amica, proprio con il regalo per Gemma in mano. Gianni e Tina colgono subito l'occasione per sollevare dubbi sulla vera natura del rapporto tra Valerio e questa misteriosa donna.

Gemma ha schiaffeggiato Valerio

Gemma, visibilmente alterata, esce dallo studio, mentre viene organizzata una telefonata chiarificatrice con l'amica del cavaliere. Tuttavia, le pressioni e i sospetti instillati da Gianni e Tina portano Gemma a perdere la pazienza e a schiaffeggiare Valerio. In mano aveva anche una scarpa con il tacco pronta per un altro gesto di rabbia. Valerio tenta più volte di rientrare in studio per scusarsi, ma la situazione sembra ormai compromessa.

Anche Mario Cusitore si è trovato in una situazione difficile, che ha portato a una "fuga generale" delle sue frequentazioni. Maura decide di chiudere definitivamente con lui, spiegando che durante la settimana si sono sentiti poco e che i pregiudizi di Mario nei suoi confronti l'hanno allontanata. La tensione si intensifica quando si scopre che Mario è uscito con Margherita, trascorrendo addirittura la notte insieme.

Questa rivelazione scatena l'indignazione di Morena, che chiude anche lei la frequentazione con Mario, seguita poi da Margherita, che realizza che le stesse cose dette a lei il cavaliere le aveva dette anche a Morena. Per il compleanno di Alessandro Maria Teresa regala un trolley al cavaliere e gli legge una lettera molto emozionante, Subito dopo nello studio è stata portata una torta ed un regalo da parte di tutti.

Trono Classico

Martina ha avuto l'opportunità di scegliere una sola esterna e, alla fine, ha optato per Gianmarco, deludendo Ciro, che l'aspettava per un'esterna in casolare, poi annullata all'ultimo momento. Sul fronte maschile, Michele ha fatto la sua prima esterna con una ragazza, e tra i due è scattato un bacio molto passionale, dando inizio a quella che potrebbe diventare una frequentazione importante.