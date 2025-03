Uomini e Donne, Tina ‘estorce’ a Cosimo un nuovo viaggio, lite in studio tra Cristina e Nadia

La puntata di oggi giovedì 20 marzo di Uomini e Donne ha regalato al pubblico momenti intensi tra viaggi, promesse, delusioni e scontri appassionati. Il percorso di Tina Cipollari con Cosimo prosegue tra lussi e nuove avventure, mentre il Trono Over si conferma ricco di colpi di scena. Nel Trono Classico, Gianmarco sembra essere al centro di un vero e proprio triangolo amoroso destinato a far discutere. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come evolveranno queste storie.

Tina Cipollari e Cosimo: un nuovo viaggio all'orizzonte

Il Trono dell'opinionista prosegue, indipendentemente dal fatto che sia reale o solo un gioco. La sua conoscenza con Cosimo continua a evolversi: dopo il viaggio a Parigi, dove Tina Cipollari ha ricevuto in regalo un prezioso Cartier, la coppia si è spostata in Puglia per permettere a Tina di conoscere la famiglia del cavaliere. In studio, Cosimo ha fatto una nuova promessa: porterà Tina in Spagna. Considerando i precedenti, non è escluso che anche in questa occasione l'opinionista riesca a ottenere un altro regalo di lusso dal suo corteggiatore.

Nel Trono Over, la situazione tra Morena e Damiano si complica. Il cavaliere, approfittando dell'assenza di Morena, è uscito con Gloria e tra i due è scattato un bacio carico di passione. Alla rivelazione di questo dettaglio, Morena ha reagito con rabbia e ha abbandonato lo studio, delusa e ferita.

Tra Agnese e Diego, invece, non è nato il feeling sperato. Giuseppe, convinto che in passato la dama lo abbia preso in giro, ha cercato di difenderlo, ma il cavaliere ha subito smorzato la polemica. Diego ha infatti dichiarato di non serbare rancore e di credere che Agnese non avesse intenzione di prenderlo in giro.

Morena del Trono Over

Gianmarco conteso: tra esterne intense e litigi

Nel frattempo, il tronista ha concentrato la sua attenzione su tre dame: Francesca, Nadia e Cristina. Nonostante le loro differenze, tutte e tre hanno cercato di conquistarlo. Alla fine, Gianmarco ha deciso di uscire con Cristina e Nadia, vivendo con la prima un momento molto intenso in piscina, caratterizzato da un forte trasporto fisico.

Nadia non ha nascosto il suo disappunto. "Sono venuta qua per conoscere Gianmarco, ma non è detto che quello che conosco mi piaccia:", ha dichiarato, lasciando intendere il suo malcontento. Ha poi aggiunto che un bacio con Francesca le avrebbe dato fastidio solo in parte, poiché la considerava una ragazza di valore, mentre la forte attrazione fisica tra Gianmarco e Cristina l'aveva turbata molto di più. Da lì, le tensioni tra Nadia e Cristina sono esplose, sfociando in un acceso litigio in studio.