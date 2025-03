Anticipazioni Uomini e Donne: Martina e Ciro in studio, proposta di matrimonio infiamma il parterre

Nella nuova registrazione del dating show in studio erano presenti alcune coppie che hanno lasciato lo studio nel corso delle ultime stagioni televisive

La nuova registrazione di Uomini e Donne ha regalato al pubblico emozioni e colpi di scena, a partire dall'ospitata di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. La coppia ha fatto il suo ritorno in studio per raccontare l'evoluzione del loro rapporto dopo la scelta. Una proposta di matrimonio ha emozionato il pubblico in studio. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Martina e Ciro: la convivenza e la nuova vita insieme

Durante la puntata è stata mostrata una clip riassuntiva del loro percorso fino alla scelta. I due hanno confermato che tra loro procede tutto a gonfie vele e che hanno deciso di andare a convivere. Martina e Ciro hanno raccontato che, sebbene abbiano passato qualche giorno lontani, non riescono a stare separati a lungo. Si godono la quotidianità insieme, cucinano e condividono ogni momento con entusiasmo. Per ora non hanno mai avuto discussioni serie, solo piccoli battibecchi su questioni di poco conto.

Durante la registrazione, Gianmarco Steri ha fatto un complimento a Martina per il suo nuovo taglio di capelli e ha salutato Ciro, che però si è limitato a dargli la mano, suscitando la reazione del pubblico con qualche buh di disapprovazione. Maria De Filippi ha poi messo alla prova Ciro, chiedendogli chi sceglierebbe tra due opzioni, ma lui ha evitato di rispondere. Martina, invece, ha detto che sceglierebbe Cristina.

Cristiano ha chiesto ad Asmaa di sposarlo

Svolte per Gianmarco Steri

Per quanto riguarda il Trono Classico, il tronista ha vissuto momenti intensi con le sue corteggiatrici. Nell'esterna all'aeroporto, ha detto a Francesca Polizzi: "Puoi anche non tornare, qualsiasi cosa farai ti verrò comunque a prendere." Questa dichiarazione ha scatenato la rabbia di Cristina Ferrara, che ha deciso di lasciare lo studio. Gianmarco l'ha seguita dietro le quinte, ma poi è rientrato senza di lei.

Prima che Cristina abbandonasse lo studio, Nadia Di Diodato ha attaccato Gianmarco per il suo comportamento. Il tronista ha replicato dicendo che il suo atteggiamento non gli piace. Alla fine, ha chiuso definitivamente il cerchio con le sue corteggiatrici e ha deciso di proseguire il percorso solo con Francesca, Cristina e Nadia. Per ora, le uniche esterne realizzate sono state quella in camerino e quella all'aeroporto con Francesca.

Dichiarazioni d'amore e proposte di matrimonio

Anche il parterre Over ha avuto momenti interessanti. Margherita Aiello sta continuando la conoscenza con Pierpaolo, ma la loro frequentazione sembra essere in bilico. L'uomo si è lamentato in studio, dicendo che Margherita lo opprime troppo, lasciando dubbi sul futuro della loro relazione. Alessio Pili Stella sta approfondendo la conoscenza con Valentina.

Un grande momento romantico ha visto protagonisti Cristiano e Asmaa. Durante la registrazione, lui ha fatto una proposta di matrimonio spettacolare alla sua amata, esibendo due striscioni per chiederle di sposarlo. Nel corso della puntata, c'è stata anche una nuova sfilata dedicata alle dame, che ha animato lo studio con eleganza e competizione.

Tra gli ospiti della puntata anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che hanno lasciato insieme il programma nella puntata andata in onda il 12 dicembre del 2024. I due hanno aggiornato il pubblico sulla loro storia. La coppia ha confermato che tutto procede nel migliore dei modi e che la loro relazione è sempre più solida.