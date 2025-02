Uomini e donne: Tina Cipollari difende Gemma Galgani, Simone vuole "Temptation Island Old"

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 3 febbraio, protagonisti assoluti sono stati Gemma Galgani e Stefano, la cui conoscenza si è già conclusa. Tina Cipollari sorprende tutti difendendo la dama torinese. Massimo viene criticato per la sua indecisione, mentre Francesca Sorrentino è sempre più vicina alla scelta tra Gianmarco Meo e Gianluca Costantino. Tensioni e confronti accesi infiammano lo studio.

Il riassunto di Uomini e donne

La prima seduta di oggi è dedicata a Gemma Galgani, la dama sta concludendo la sua ennesima frequentazione, ma questa volta è il cavaliere ad aver deciso la fine della loro conoscenza. Stefano predilige una quotidianità più dinamica e giovanile rispetto a quella della dama piemontese. La giustificazione del cavaliere scatena l'ira di Tina Cipollari che, sorprendentemente, prende le difese della sua "odiata" Gemma.

Il colpo di scena sorprende persino Maria De Filippi e si concretizza con le parole dell'opinionista: "Uno può anche portarsi bene gli anni, ma la realtà è un'altra", dice a Stefano. "Sei uno di quegli uomini che vogliono sentirsi giovani a tutti i costi. Devi fare i conti con il tempo che passa, rassegnati!" Il cavaliere, sceso sul parterre solo per conoscere Gemma, decide di lasciare definitivamente il dating show.

Francesca Sorrentini potrebbe essere vicino alla scelta

La seconda seduta vede da una parte Massimo e dall'altra Erica e Daniela. La prima si dice delusa e confusa dal comportamento di Massimo: dopo aver interrotto la loro frequentazione, l'uomo ha cercato di riallacciare i rapporti, salvo poi tornare nuovamente sui suoi passi. Questa sua indecisione accende la rabbia di Tina, che lo attacca senza mezzi termini: "Ma tu sei davvero pronto per stare qui e cercare una donna? Sei imbambolato!"

Massimo, che quando viene colto in fallo si limita a tacere, accenna solo un timido "Ho la coscienza a posto". Anche Gianni Sperti interviene contro di lui, mentre Maria De Filippi, con un tono più pacato, cerca di placare la situazione: "Va bene, basta così". Nel frattempo, sia Erica che Daniela chiudono definitivamente con Massimo.

Si arriva poi a un altro momento di tensione, con Cristina al centro studio insieme a Simone e un altro cavaliere, Massimo. Maria introduce il blocco dicendo di averci capito poco. Cristina accusa Simone di averle mentito e di essere interessato solo alla visibilità. Secondo la dama, il cavaliere avrebbe espresso il desiderio di partecipare a Temptation Island. La conduttrice ironizza: "Peccato che ancora non esista un Temptation Old". Gianni Sperti prende le difese di Simone, mentre la discussione si infiamma.

La puntata prosegue con il percorso della tronista Francesca Sorrentino, ormai vicina alla sua scelta. La ragazza è divisa tra Gianmarco Meo, con cui ha un legame consolidato, e Gianluca Costantino, arrivato da poco ma con cui ha avuto subito una forte intesa. Nonostante l'attrazione evidente, tra Francesca e Gianluca iniziano a sorgere le prime difficoltà.

Maria De Filippi manda in onda un filmato del loro confronto: entrambi ammettono di avere problemi di fiducia. Francesca confessa i suoi dubbi. Gianluca teme che la tronista stia cercando un pretesto per allontanarlo. Maria interviene per rassicurarlo: "Non è così, la conosco ormai". Per stemperare la tensione, la coppia decide di concludere il confronto con un ballo, nella speranza di ritrovare un po' di sintonia.