Uomini e donne: ecco chi è Liane Arias, la corteggiatrice di Gianmarco Steri

La puntata del 31 gennaio di Uomini e Donne ha segnato l'inizio del percorso di Gianmarco Steri come tronista, dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon. Tra le prime cento aspiranti corteggiatrici accorse negli studi di Fascino per conoscerlo, una ragazza ha catturato immediatamente la sua attenzione: Liane Arias. La giovane è stata tra le prime a presentarsi e una delle poche che Gianmarco ha deciso di tenere, scegliendola anche per il primo ballo della sua avventura sul trono.

Età, origini e carriera universitaria della corteggiatrice

Liane Arias ha 22 anni ed è nata a Roma, precisamente nella zona dei Castelli Romani, dove risiede. Durante la sua presentazione in studio ha raccontato di essere al terzo anno di Scienze Farmaceutiche Applicate, con l'obiettivo di diventare nutrizionista, motivo per cui intende proseguire gli studi con la magistrale.

Un dettaglio interessante riguarda le sue origini: Liane ha tre nazionalità, in quanto sua madre è francese, mentre suo padre è sudamericano, come ha detto durante la presentazione in studio. Il suo nome, infatti, ha un'influenza francese. Questo mix culturale l'ha resa particolarmente affascinante agli occhi del tronista, che ha subito mostrato interesse nei suoi confronti.

Liane Arias e Gianmarco Steri ballano a Uomini e donne

Liane Arias e l'incontro con Gianmarco Steri

Nel corso della puntata, la corteggiatrice si è presentata con semplicità e spontaneità: "Ho 22 anni e vengo da Roma, dai Castelli Romani. Nella vita studio e lavoro. Sono al terzo anno di Scienze Farmaceutiche Applicate e voglio fare la nutrizionista. Ho tre nazionalità perché mia madre è italo-francese e mio padre è sudamericano. Poi ho visto che tu sei della Lazio, ma io non tifo, quindi stiamo a posto! Sembri una bravissima persona e vorrei conoscerti".

Le sue parole hanno colpito Gianmarco, che ha scelto di trattenerla nel parterre delle corteggiatrici. Ma non solo: quando Maria De Filippi gli ha chiesto con chi volesse ballare, il tronista ha indicato proprio Liane, segnando un primo passo verso una conoscenza più approfondita. Sebbene Liane Arias non sia ancora un volto noto al grande pubblico, il suo profilo Instagram conta già quasi 9mila follower.

Liane Arias su Instagram

Uomini e Donne, Gianmarco Steri sceglie Liane Arias tra le cento aspiranti corteggiatrici

Sul social condivide esclusivamente scatti di se stessa durante la sua vita quotidiana e i suoi viaggi. Il feeling tra Liane e Gianmarco sembra essere scattato fin da subito. Dopo il primo ballo sulle note di Hello di Adele, il tronista si è mostrato curioso di approfondire la conoscenza con lei. Secondo alcune anticipazioni di Uomini e Donne, i due sono già usciti in esterna e Gianmarco ne è rimasto positivamente colpito. Tuttavia, il percorso è appena agli inizi e resta da vedere come si evolverà la loro relazione all'interno del programma.