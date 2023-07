Grande Fratello Vip 8: opinionista unica per combattere il trash, ecco chi sarà

Pier Silvio Berlusconi sta continuando il suo impegno per realizzare un'edizione del Grande Fratello Vip 8 senza contenuti trash. Secondo quanto riportato da Dagospia, è stata scelta Cesara Buonamici come nuova opinionista per il reality show condotto da Alfonso Signorini. Cesara è uno dei volti più noti della testata giornalistica di Mediaset e si unirà al programma per portare la sua esperienza e professionalità.

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip 7, le opinioniste erano Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Tuttavia, la prima aveva annunciato la chiusura della sua avventura al fianco di Signorini già alcuni mesi fa, prima della sua separazione da Paolo Bonolis. Allo stesso tempo, si è appreso che la cantante Orietta Berti è stata indicata tra le protagoniste del programma Io canto condotto da Gerry Scotti.

La nuova opinionista del Grande Fratello Vip 8

Fino ad alcune settimane fa, c'erano voci che indicavano Katia Ricciarelli e Paola Barale come le nuove opinioniste del programma, notizia che era stata riportata da diverse fonti. Tuttavia, nelle ultime ore, si dice che Pier Silvio Berlusconi stia prendendo in considerazione un'altra direzione. Sembra che l'amministratore delegato di Mediaset, desideri scegliere una persona più intellettuale come opinionista, convinto che la sua presenza possa aiutare a evitare la solita deriva trash del programma, frenando la voglia degli autori e del conduttore di alimentare storie e narrazioni false.

Dagospia, a questi proposito, ha lanciato il nome di Cesara Buonamici come opinionista unica del programma: "Cesara Buonamici sarà opinionista unica al prossimo Grande Fratello. Come Dago anticipato da Giuseppe Candela, si tratta di una scelta per spiazzare e alzare il livello della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti-trash di Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi", si legge sul portale.