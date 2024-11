Uomini e donne: Tina attacca una coppia del Trono Over, Ciro torna in studio e balla con Martina

Nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi: una coppia del Trono Over è stata attaccata in studio e difesa sul web

Quarto appuntamento settimanale con Uomini e Donne, il dating show che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Oggi, Maria De Filippi, conduttrice e produttrice del programma, ha chiesto ad Ilaria e Vincenzo se volessero abbandonare lo studio. Martina ha recuperato Ciro alla stazione.

Un'esclusiva di coppia contestata dagli opinionisti

La puntata di Uomini e Donne si apre con la prima seduta dedicata a Ilaria e Vincenzo. Il cavaliere racconta di aver dato il suo numero di telefono a Morena dopo la fine della frequentazione con Mario Cusitore, suscitando subito un nuovo battibecco tra Morena e l'ex corteggiatore di Ida Platano che conferma la bontà della sua scelta di chiudere ogni rapporto con la dama. Poco dopo, Vincenzo dichiara che lui e Ilaria si sono scambiati l'esclusiva e, almeno per ora, non usciranno con nessun altro.

A questo punto, interviene Tina Cipollari, che vorrebbe vedere la coppia abbandonare il programma per concentrarsi sulla loro conoscenza al di fuori dello studio. Nel frattempo, Vincenzo, che avrebbe dovuto ballare con Morena, preferisce non mantenere l'impegno preso in precedenza per rispetto della sua esclusiva con Ilaria.

Vincenzo ha dato l'esclusiva a Ilaria

Durante il confronto in studio, Vincenzo viene attaccato dai due opinionisti, Gianni Sperti e Tina, entrambi convinti che il cavaliere stia nascondendo qualcosa. La stessa Ida Pavanelli conferma i sospetti, rivelando che durante le pause delle registrazioni Vincenzo si sarebbe avvicinato a lei più volte. Dopo gli opinionisti, interviene Maria De Filippi, chiedendo a Vincenzo quale sia la sua decisione. Alla fine, Ilaria e Vincenzo decidono di restare nel programma per capire meglio i propri sentimenti. Sul web si nota come anche altre coppie siano state autorizzate a rimanere sul parterre nonostante la loro "esclusiva".

Barbara De Santi partecipa alla discussione, rivelando di aver avuto conversazioni significative con Vincenzo. Nonostante le insistenze di Maria De Filippi, Barbara decide di non svelare i dettagli di questi scambi, che sembrano risalire a prima dell'inizio della frequentazione tra Vincenzo e Ilaria.

Il Trono Classico

Nelle puntate precedenti, il corteggiatore Ciro, interessato a Martina, aveva lasciato lo studio dopo che la tronista non l'aveva portato in esterna. Nella puntata trasmessa ieri, la De Ioannon è uscita per cercarlo e l'ha trovato alla stazione, pronto a partire. Oggi Maria ha mostrato il momento dell'incontro tra i due, quando Martina ha convinto il suo corteggiatore a tornare nel programma.

I due hanno avuto una discussione nella macchina che li stava riportando agli studi della Fascino, culminata in un abbraccio. Non è mancata poi la solita rivalità tra Gianmarco e Ciro, che sta rendendo vivace questo trono. Alla fine, Martina ha scelto di ballare con Ciro, aggiungendo un ulteriore tassello a questa dinamica complessa.