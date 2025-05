Uomini e Donne stasera su Canale 5, le anticipazioni: la scelta di Gianmarco Steri tra Nadia e Cristina

Questa sera 30 maggio, eccezionalmente in prima serata su Canale 5, alle 21:30 circa, andrà in onda una puntata speciale di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Gianmarco Steri. Il tronista, dopo mesi di conoscenze e confronti in studio, si troverà finalmente a prendere una decisione definitiva tra le due corteggiatrici rimaste: Nadia Di Donato e Cristina Ferrari.

Un appuntamento particolarmente atteso dai fan del dating show di Maria De Filippi, che vedranno l'epilogo del trono del barbiere romano sotto la consueta pioggia di petali rossi e con il classico ballo finale della coppia al centro dello studio.

Una scelta strategica per Mediaset

La decisione di mandare in onda Uomini e Donne in prima serata è stata presa dai vertici Mediaset nei giorni scorsi. L'obiettivo è quello di risollevare gli ascolti della rete ammiraglia, recentemente in calo, soprattutto per quanto riguarda i reality show e altri programmi di punta come Lo Show dei Record. L'evento speciale rappresenta quindi un tentativo di riportare alta l'attenzione del pubblico, puntando su uno dei momenti più iconici e amati del programma: la scelta finale.

Cristina e Nadia

Una puntata già registrata, ma piena di emozioni

La puntata in onda questa sera è stata registrata l'11 maggio e, come spesso accade, molti telespettatori potrebbero già conoscere l'esito della scelta grazie alle anticipazioni circolate online, che potete leggere qui e contengono spoiler. Tuttavia, l'emozione di vivere il momento in TV rimane immutata, soprattutto per chi ha seguito con passione l'intero percorso di Gianmarco.

Il suo trono era iniziato con grande entusiasmo: basti pensare che la redazione ricevette circa 8.000 candidature da ragazze interessate a conoscerlo. Eppure, con il passare delle settimane, il suo percorso si è rivelato meno travolgente del previsto, forse anche a causa delle sue insicurezze, più volte emerse durante le puntate.

Le parole di Gianmarco prima della scelta

A poche ore dalla scelta, Gianmarco ha affidato le sue riflessioni a Witty TV: "Sono un po' in ansia, ma felice. Rivedo tutto il percorso fatto fino a qui e sono grato per l'opportunità. Spero di poter uscire con la ragazza che ho scelto, se accetterà. Rifarei tutto: sono stato sempre me stesso, senza cercare strategie per apparire o piacere di più. Forse l'unico rimpianto è che le mie insicurezze sono emerse spesso. La mia continua ricerca della verità ha frenato in parte le mie conoscenze. Ma sono comunque fiero della mia spontaneità."

Gianmarco ha raccontato di aver visto in Cristina e Nadia due donne autentiche. Nei loro comportamenti, nelle parole e nelle reazioni, ha riconosciuto coerenza e rispetto. Secondo lui, se quanto vissuto insieme fosse stato realmente sincero, non ci sarebbe motivo per un rifiuto. Tuttavia, ha ammesso che, anche nell'eventualità di un "no", lo accetterebbe con serenità, ricordando che nella vita esistono problemi ben più grandi.

L'appuntamento è dunque per questa sera, venerdì 30 maggio 2025, in prima serata su Canale 5, e in live streaming su Mediaset Infinity, per scoprire chi tra Nadia e Cristina sarà la scelta di Gianmarco e se il suo percorso si concluderà con l'inizio di una nuova storia d'amore.