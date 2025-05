Uomini e donne, Gianmarco Steri ha scelto: Nadia o Cristina? Ecco con chi ha lasciato lo studio

Uomini e Donne si avvia alla conclusione: oggi, 11 maggio, è stata registrata una delle ultime puntate della stagione, l'atto conclusivo del Trono Classico. In studio erano rimaste solo due corteggiatrici: Nadia Di Donato e Cristina Ferrari. La scelta di Gianmarco Steri è ricaduta su Cristina, che ovviamente ha risposto di sì. I dettagli su quanto accaduto sono stati forniti da Gemma PalagI.

Uomini e donne Cristina e la scelta di Gianmarco

È arrivato il momento che tanti aspettavano: Gianmarco ha fatto la sua scelta. E no, non è stata una decisione facile, anzi. Ma alla fine, tra mille dubbi, emozioni e riflessioni, ha deciso di seguire il cuore... e quel cuore lo ha portato dritto da Cristina. In studio si respirava un'atmosfera carica di tensione e aspettativa. Cristina era elegantissima, in un vestito argentato, mentre Nadia indossava un abito blu.

"Sei così diversa da me, ma non riesco a non pensarti"

Nel discorso della scelta, Gianmarco si è aperto come forse non aveva mai fatto. Il tronista ha confessato che Cristina l'ha colpito da subito per la sua bellezza, ma che all'inizio faticava a capirla. L'ha messa spesso in discussione, non per mancanza di interesse, ma proprio perché quel sentimento era troppo forte per ignorarlo.

Cristina Ferrera

Gianmarco ha spiegato di aver visto in lei una fragilità che lo ha disarmato. E Cristina, con coraggio, ha saputo mostrargliela, anche nell'esterna della lettera. L'ha definita una ragazza "sensibile", e quel lato così umano e profondo ha fatto breccia nel suo cuore. Era combattuto, certo, ma alla fine ha scelto di fidarsi di ciò che provava. Ha scelto lei.

Cristina dice "sì"... tra risate, petali e una canzone di Alessandra Amoroso

La corteggiatrice non se l'aspettava davvero fino in fondo. Era emozionatissima e ha anche scherzato, dicendo che per un attimo aveva pensato di fargli uno scherzo e rispondere di no. Ma poi... è arrivato quel bacio, con i petali rossi che cadevano dall'alto e la musica a fare da colonna sonora (sembrerebbe una canzone di Alessandra Amoroso, perfetta per il momento). Cristina ha confermato di provare sentimenti forti per lui e si è detta felicissima. Dopo l'uscita dallo studio, la coppia ha registrato anche il classico dopo-scelta, che scopriremo presto.

Il difficile saluto con Nadia: "Ho voluto crederci, anche se..."

E poi c'è stata Nadia, che ha ricevuto quel "no" che in parte temeva, ma che sperava di evitare. Gianmarco le ha parlato con sincerità, dicendo che il loro percorso è stato un "bellissimo casino". Si sono scontrati sin dall'inizio, ma proprio quei battibecchi l'avevano incuriosito. Di lei ha apprezzato il carattere forte, la schiettezza, e la sensibilità che però fa fatica a mostrare. Le ha detto che merita tanto, l'ha ringraziata per tutte le emozioni vissute, ma non se l'è sentita di sceglierla.

Nadia ha reagito con voce tremante, delusa e quasi in lacrime. Ha detto che in fondo un po' se lo aspettava, ma aveva deciso di credere alle sue parole nelle esterne. Si è anche un po' arrabbiata, e a quel punto è intervenuta Tina Cipollari, che non le ha risparmiato una frecciatina. Ma nonostante tutto, i due si sono salutati con rispetto.

Le parole di Gianmarco per Maria

La puntata si è chiusa con un momento davvero toccante. La redazione ha mostrato un video con una lettera dedicata al tronista, ringraziandolo per essere stato un tronista sincero, profondo e rispettoso, ma anche per il percorso precedente da corteggiatore. Poi è stato il momento di Gianmarco, che ha letto una sua lettera, indirizzata soprattutto a Maria De Filippi. Le ha detto grazie per aver creduto in lui, per averlo aiutato ad aprirsi, a capire e a raccontarsi. Un messaggio pieno di gratitudine, vero e sentito.