Uomini e Donne: Cristina Ferrara nel mirino del gossip: "frequenta un cantante di Amici"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il cantante di Amici avvistati in un lussuoso hotel della città partenopea. I fan già sognano una nuova coppia.

Cristina Ferrara è nota al pubblico televisivo per essere stata la scelta di Gianmarco Steri durante la precedente stagione di Uomini e Donne. La loro relazione, però, è durata solo pochi mesi. Negli ultimi giorni, la 27enne napoletana è al centro del gossip per una presunta frequentazione con uno dei volti più amati delle passate edizioni di Amici: Aka7even.

L'indiscrezione è stata segnalata da una follower di Deianira Marzano che l'ha rapidamente rilanciata sul suo profilo Instagram. Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip il cantante, che presto vedremo al Festival di Sanremo, e Cristina, laureata in Design, sarebbero stati avvistati insieme all'Hotel Parker, struttura a 5 stelle situata in Corso Vittorio Emanuele, con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

"Ti segnalo Aka7 e Cristina di Uomini e Donne al Parker's a Napoli", si legge nella segnalazione a cui ha fatto seguito una seconda: "Confermo, erano anche a cena insieme e lui le ha fatto trovare una rosa sul tavolo". Tuttavia, stando ad altre indiscrezioni, Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, non frequenta solo Cristina ma continua a scrivere anche ad altre ragazze sui social. Una notizia che ha un po' spento l'entusiasmo di chi sperava nella nascita di una nuova coppia.

Aka7even

Aka7even è uno dei 30 big annunciati da Carlo Conti per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2026. Il cantante si esibirà in coppia con LDA: i due hanno partecipato a due edizioni diverse di Amici, ma hanno legato molto tanto da decidere di convivere nello stesso appartamento per dividere le spese.

Al Festival, presenteranno il brano Poesie clandestine, una canzone che racconta un amore intenso, viscerale e fugace, una storia d'amore clandestina e intima. La presentazione dell'inedito duo è diventata virale a causa di un errore grafico della Rai che ha mostrato correttamente il volto di LDA (Luca D'Alessio), ma al posto di Aka7even è apparsa la foto di un altro giovane napoletano, l'attore e regista Stefano Scala.