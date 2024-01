Uomini e donne: Raffaella lascia lo studio e Brando la insegue, Alessandro non si pronuncia su Ida

Anche oggi, la puntata di Uomini e Donne è iniziata con il trono classico. I protagonisti del pomeriggio su Canale 5 sono stati Brando e le due corteggiatrici rimaste a contendersi il trevigiano. Nel trono over, Alessandro Vicinanza è scoppiato in lacrime mentre chiedeva scusa per il suo comportamento.

Trono Classico: Brando e le sue corteggiatrici

Attualmente, Raffaella e Beatriz sono le uniche corteggiatrici di Brando. Tra i tre tronisti presentati all'inizio di questa stagione, il trevigiano è il solo che non ha ancora deciso con chi vuole lasciare lo studio.

Le tensioni tra Raffaella e Brando

Nelle ultime settimane, le tensioni tra Raffaella e Brando sono aumentate. La corteggiatrice è convinta che Brando sceglierà la sua rivale e per questo affronta la situazione con leggerezza. Anche quando vede le clip di Brando e Beatriz che si baciano, le sue reazioni sono molto più moderate rispetto alle prime settimane.

Uomini e donne: Confronto tra Cristina e Alessandro e le esterne di Brando con Raffaella e Beatriz

Nella puntata odierna, Raffaella ha confessato le sue insicurezze a Maria De Filippi: "Lui preferisce fisicamente Beatriz". Ha aggiunto che presto Brando farà la sua scelta e per questo ha deciso di allontanarsi dal programma. "Non reagisco perché non voglio rimanerci troppo male", ha detto la corteggiatrice prima di abbandonare lo studio, seguita da Brando.

Trono Over: Alessandro Vicinanza tra conflitti e confronti

Nel trono over, Alessandro Vicinanza, attaccato ieri da più parti, è scoppiato in lacrime. Il cavaliere, rispondendo alle critiche di Cristina Tenuta e Roberta Di Padua, ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di ferire nessuna delle donne con cui è uscito.

Alessandro ha ammesso che quando Ida Platano, tronista del programma e sua ex fidanzata, interagisce con i suoi corteggiatori, lui si gira per non guardarla.

Maria De Filippi ha fatto notare ad Alessandro che forse questa sua reazione inaspettata è dovuta al fatto che non ha ancora superato la rottura con Ida.

Ida ha assicurato di non provare più nulla nei confronti di Alessandro, mentre Vicinanza non ha risposto alla specifica domanda di Maria De Filippi.

Serena e Massimo: Fine di un capitolo

Serena e Massimo hanno interrotto la loro frequentazione; il loro rapporto non è andato oltre l'amicizia. Massimo vuole conoscere meglio Barbara con il consenso di Serena, che ha dichiarato che non sentirà la sua mancanza.

Daniele e Claudia: Continua la conoscenza

Daniele e Claudia, che hanno trascorso molto tempo insieme durante le vacanze natalizie, hanno deciso di continuare a conoscersi.